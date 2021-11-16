Гостиница для домашних животных откроется в ноябре в Черикове

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Гостиница для домашних животных откроется в конце ноября в Черикове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала помощник реализации проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" Чериковского райисполкома Аксана Куцарская.

С такой инициативой выступила районная ветеринарная станция. "У нас проводился конкурс "Местные инициативы для микрорегионов развития" по проекту "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области". Представители ветстанции с проектом "Гостиница для друга" стали его победителями. Они получили грант в размере 5 тыс. евро для реализации своей задумки и уже приступили к работе", - рассказала Аксана Куцарская.

Создание гостиницы для домашних животных - кропотливая работа. "Приводят в порядок помещение, где будут размещаться животные. Уже закуплено современное оборудование не только для гостиницы, но и обновленного ветеринарного кабинета. Потому что прежде чем забирать животных, специалисты будут проверять их здоровье, чтобы не допустить распространения заболеваний", - отметила она.

Кроме самой гостиницы, для жителей Черикова и района проведут обучающие курсы по грумингу - в группе будут обучаться 10 человек. "Такой услуги в нашем районе еще нет. А владельцы маленьких собак тоже хотят, чтобы их питомцы были красивыми. Эти курсы помогут местным жителям с поиском своего дела, - рассказала помощник. - Помимо этого, мы будем привлекать к совместной работе людей с ограниченными физическими возможностями. Многие из них вяжут, шьют, создают различные аксессуары. Мы будем проводить для них ярмарки, демонстрировать их продукцию и на территории гостиницы, чтобы у всех желающих была возможность приобрести оригинальные аксессуары для питомцев".

"Такая идея появилась во время пандемии. Очень часто одинокие и пожилые люди отказывались от госпитализаций, потому что дома остаются их коты или собаки. Для большинства людей питомец - это член семьи. И когда появится такая гостиница, люди смогут не переживать о своих животных, спокойно проходить лечение или уезжать в отпуск, потому что за питомцами будут присматривать квалифицированные специалисты", - подчеркнула Аксана Куцарская.-0-