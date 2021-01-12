Гостиница и ресторан с пивоварней появятся на базе административного здания Миорского райпо

12 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Шесть объектов недвижимости Миорского райпо проданы на электронных торгах суммарно почти за Br481 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ВитЮрком" Николай Кротов.

Повышенный интерес к административным и торговым зданиям потребительского общества площадью более 1,6 тыс. кв.м проявили индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Так, ООО "АК-Плаза" приобрело бывшее административное здание площадью 194,4 кв.м в райцентре за Br82,6 тыс., что почти в 3 раза превысило начальную цену продажи. По словам представителей организации, на базе одноэтажного строения планируется создать сразу два объекта индустрии гостеприимства и развлечений. Часть здания будет реконструирована под гостиницу бюджетного уровня с номерным фондом порядка 20 номеров, рассчитанных как на туристов, так и командировочных специалистов, в том числе Миорского металлопрокатного завода. Во второй части предполагается расположить ресторан, главной изюминкой которого инвесторы намерены сделать собственную пивоварню. На данном этапе разрабатывается бизнес-план проекта, а реализовать его планируется к началу 2022 года.

Самым дорогим лотом стало здание торгового комплекса общей площадью 660,3 кв.м в Миорах. В ходе аукциона его цена выросла почти вдвое и составила Br206 тыс. Примечательно, что все торги проводились с понижением начальной цены, при этом по пяти объектам недвижимости итоговая стоимость оказалась больше начальной цены, превышение составило от 30% до 3,5 раз.

Миорское райпо в октябре 2019 года признано экономически несостоятельным и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисному управляющему, которым назначено ООО "ВитЮрком", предстоит погашать долги банкрота перед кредиторами. С момента начала ликвидации прошедшие торги стали первыми по распродаже недвижимого имущества райпо. Большинство зданий и сооружений организации - это магазины, расположенные в сельских населенных пунктах, причем на момент начала процедуры банкротства более 90% из них не имели правоустанавливающих документов, в том числе на землю. На данный момент процедура оформления завершена, так что в ближайшее время на торги будут выставлены еще почти 80 объектов недвижимости должника.-0-