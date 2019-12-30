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30 декабря 2019, 11:47

Гостиница "Сморгонь" - показатель гостеприимства

Директор гостиницы Нина Жабинская
Директор гостиницы Нина Жабинская
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Одно из слагаемых хорошего отдыха или путешествия - правильно выбранная гостиница. Туристы, которые хотя бы раз побывали на Сморгонщине, отлично знают, что лучшего места, чем гостиница "Сморгонь", расположенная в самом центре города, просто не найти. Здесь всегда радушно встречают гостей, окружая их вниманием и заботой.

Душевно как дома

Работает гостиница с 1985 года. В те времена ее фонд составлял более 100 номеров для проживания. Сейчас же здесь обустроено 63 комфортабельных номера со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. И ни один из них не пустует - многие постояльцы обосновались на длительное время.

- В гостиничном деле важно следить за веянием времени. Сегодня для наших гостей важен в первую очередь комфорт. Поэтому те номера, в которых когда-то жило по 3-4 человека, мы переоборудовали в уютные одноместные и двухместные высшего и первого разряда. Кроме спальни, санузла и коридора в номере есть небольшая кухня. И, как отмечают наши постояльцы, такой формат очень удобен, - рассказывает директор гостиницы "Сморгонь" Нина Жабинская. - На пятом этаже обустроили два VIP-номера. Сами продумываем их интерьер, закупаем мебель, преимущественно отечественного производства, которая не уступает по красоте и функциональности мебели зарубежных фабрик.

Гостиница "Сморгонь" расположена в центре города - на улице Советской, 29. Рядом находятся историко-краеведческий музей, костел Святого Михаила, Спасо-Преображенская церковь.

Более двух лет в гостинице проживают иностранные граждане - из Германии и Италии, которые работают на местных предприятиях. Поэтому и возникла необходимость в перестройке номерного фонда. Также здесь останавливаются туристы-путешественники не только из Беларуси, но и других стран: России, Украины, Израиля, Ирака. И каждый из них спешит отметить уютную обстановку и приятную атмосферу гостиницы, доброжелательность персонала.

- Посменно работают пять администраторов. Это подготовленные специалисты, владеющие несколькими иностранными языками (английский, польский, немецкий). Всегда с улыбкой приветствуют и помогают разобраться в любом вопросе. Поэтому в нашей книге, предназначенной для жалоб и предложений, можно увидеть исключительно слова благодарности от постояльцев, - отмечает директор. - Есть в штате своя швея. Все постельное белье шторы, покрывала, салфетки, которые есть в номерах, - это дело ее рук. Специалист в нашем коллективе незаменимый.

За порядок в номерах отвечают горничные. Среди них Ольга Рудковская, которая работает в гостинице более 7 лет. По словам коллег, это ответственный и добропорядочный человек, который знает свою работу и выполняет все в срок.

- Наш рабочий день начинается ровно в 8:00 с планерки. Обсуждаем появившиеся вопросы, ставим себе задачи на весь день и принимаемся за работу. Главное - обеспечить нашим гостям уют, чтобы в номере всегда было чисто и приятно, - вводит в курс дела Ольга Ивановна.

Недавно здесь появилась новая услуга - трансфер. Гостей встречают из аэропорта и с комфортом доставляют в гостиницу. Кроме того, ежедневно машина развозит проживающих здесь иностранных граждан на работу (ИООО "Кроноспан" и БелАЭС). В будущем планируется организовывать увлекательные экскурсии, ведь на Сморгонщине есть множество уникальных объектов, известных не только в республике, но и за ее пределами.

Единовременная вместимость гостиницы "Сморгонь" - 89 человек. Обустроено 63 номера, из которых 37 одноместных, 26 двухместных. Имеется также два номера VIP-категории. Все комнаты оборудованы необходимыми удобствами: санузел, многоканальное телевидение, Wi-Fi, микроволновая печь, холодильник и многое другое. На территории гостиницы есть бесплатная автомобильная парковка.

Круассаны по-итальянски не желаете?

В прошлом году на первом этаже гостиницы решили открыть уютное мини-кафе "Прованс", чтобы обеспечить горячим питанием ее постояльцев. По словам Нины Борисовны, тогда никто и подумать не мог, что кафе станет таким популярным местом в городе. В обеденный перерыв здесь вряд ли найдется свободное место. Еще бы, ведь в меню невероятные по вкусу блюда, которые повара гостиницы готовят по-домашнему, с любовью. Всего в штате три высокопрофессиональных повара, в их числе Людмила Бавтрош - специалист с 40-летним стажем.

- Работать с душой и любить свое дело - мой главный профессиональный принцип. Без этого получится набор продуктов, соединенных вместе, а не вкусное блюдо, - уверена повар. - У нас разнообразное меню, каждый день предлагаем посетителям что-то новенькое. Многим полюбились наши фирменные круассаны и салат "Греческий", который подаем с румяными пышками. Гарантирую, что такой шедевр вы не попробуете ни в одном ресторане мира. Еще из итальянских блюд готовим вкуснейшие спагетти и омлет. Одним словом, подстраиваемся под каждого гостя - в арсенале уже есть кухни нескольких стран мира. На достигнутом не останавливаемся, так что впереди наших посетителей ждет множество вкусных сюрпризов.

Гостиница "Сморгонь"

Беларусь, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Советская, 29.

Тел: +375 (44) 546-65-59 - бронирование номеров

Сайт: smorgon-hotel.by

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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гостиницы Сморгонь туризм
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