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25 июня 2021, 07:20

Гостями фестиваля в Дубровно станут потомки переселенных в XVIII веке в Украину местных жителей

Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне" возвращается после годовой паузы. Он пройдет в райцентре 25-27 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома Людмила Дударева.

В этом году на фестивале соберутся коллективы из всех областей Беларуси, а также потомки белорусов-переселенцев из Украины. В конце XVIII века в Екатеринославе (ныне город Днепр Украины) возвели корпуса суконной фабрики. Пока велось строительство производства, в местечке Дубровно Могилевской губернии (ныне Витебская область) успешно функционировала мануфактура по производству сукна, где работало много хороших мастеров. В 1793 году Екатерина II издала указ, согласно которому крестьянские семьи работников Дубровенской суконной, часовой и позументной мануфактуры и свечных мастеров отправили из родного дома в Екатеринослав. Переселенцев, а их было 285 семей, собрали в одном поселении, вначале не имевшем названия. Между собой люди назвали его Дубровенским, а затем - Слободой Сурской, по названию реки Мокрая Сура, впадающей в Днепр. В начале XIX века за селом закрепилось название Сурско-Литовское. "На фестиваль к нам приедут потомки тех дубровенцев и будут участниками форума. Это два коллектива - вокальный ансамбль "Здравушка" и хореографический коллектив "Магнолия", - рассказала Людмила Дударева.

Во время фестиваля состоится краеведческая конференция "Подвигу жить в веках", посвященная освобождению Дубровенского района 26 июня 1944 года. Тогда в боях погибли более 42 тыс. красноармейцев. Сотрудники музеев и краеведы Витебска, Орши, Лиозно и Дубровно презентуют свои научные труды. Также организуют конкурс традиционной глиняной игрушки "Салавейка-2021". Мастера будут изготавливать свистульки во время открытого пленэра.

Гостей фестиваля ждут фотовыставка, праздник города, концерты, работа театрализованных тематических подворий. На центральной площади и в городском парке можно будет купить на память сувениры, ремесленные изделия народных мастеров. Второй день форума, 26 июня, завершится эстрадным концертом белорусских исполнителей и фейерверком. Театрализованное шествие участников, гала-концерт и церемония награждения пройдут 27 июня.

Фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне" проводится с 1993 года. За всю историю творческого форума его посетили тысячи участников в составе более 550 коллективов. До 2004 года фестиваль объединял регионы трех стран, через которые протекает Днепр. Затем к нему присоединились коллективы стран Балтии, и он начал расширять географию. В прошлом году фестиваль не проводили из-за пандемии.-0-

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