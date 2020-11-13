Государственная политика в стране направлена на формирование комфортных условий жизни - Заяц

13 ноября, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Государственная политика в стране направлена на формирование комфортных условий для жизни людей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного открытия обновленной поликлиники в Осиповичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная политика страны направлена на формирование комфортных условий жизни граждан. И мы видим это на примере нашего региона. Ежегодно Могилевская область прирастает новыми объектами. В этом году привели в порядок несколько больниц и поликлиник, в том числе в Осиповичах, новую построили в Могилеве. Активно возводим кардиохирургический корпус областной больницы. При поддержке Президента в следующем году возведем новую инфекционную больницу. Начинаем строить радиологический корпус онкологической больницы, - рассказал Леонид Заяц. - Социальная политика заключается не только в открытии и строительстве медицинских объектов, а в целом соответствует запросам наших граждан".

В отремонтированной поликлинике разместились два отделения общей врачебной практики с возможностью работы врачебной команды, появились отдельные блоки для приема детей и взрослых с инфекционной патологией, что в условиях распространения коронавирусной инфекции позволит качественно распределить нагрузку на врачебный персонал и оказывать медицинскую помощь в комфортных для пациентов условиях. "17 терапевтических и 9 педиатрических отделений, диагностический блок, узкие специалисты, кабинет профилактики болезней, 2 фильтр-бокса для пациентов с инфекцией, отделение профилактики, электронная регистратура, серьезная диагностическая база. Это позволит оказывать жителям района всю необходимую помощь", - рассказал главврач Осиповичской ЦРБ Павел Шатило.

Как отметил во время торжественной церемонии открытия заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, современное и комфортное здание позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг.

"Современное и красивое здание поликлиники стало важным, а главное, нужным объектом для жителей всего района. Такой подарок позволит поднять на новый уровень качество медицинских услуг. Благодаря созданным в поликлинике условиям жители района смогут получать необходимую помощь в полном объеме и своевременно", - подчеркнул он.

Борис Андросюк

Осиповичская поликлиника обслуживает 45,5 тыс. человек, из них 8,3 тыс. детей. Поликлиника рассчитана на 820 посещений в смену. Здесь трудится около 250 человек. "Объект очень важен с учетом развивающейся эпидситуации. Благодаря модернизации появилась возможность для комфортного обслуживания пациентов с инфекционной патологией и без нее. Мы разграничили потоки людей, детей и взрослых, тех, кто с температурой и без нее. Для контроля за температурой посетителей и сотрудников в холле здания установили тепловизор", - рассказал главврач Осиповичской ЦРБ.

Жительница Осипович Елена Чмыхова отметила, что для всех жителей района обновленная поликлиника - долгожданный подарок. "Мы очень ждали обновления поликлиники. Наш город растет: строится жилье, увеличивается количество семей, рождаются дети. И, конечно, хочется, чтобы все было на должном уровне. Приятно видеть, как меняется город - становится красивее, лучше и современнее", - рассказала она.-0-

Леонид Заяц

Фото Олега Фойницкого