Государство обретает единство, если состоит из сильных семей с едиными устоями - Кличковская

14 мая, Речица /Корр. БЕЛТА/. Только тогда государство обретает силу и единство, когда состоит из сильных семей с едиными устоями. Убежденность в этом высказала председатель Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Елена Кличковская сегодня на региональном форуме женщин в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум проходит под девизом "Семья - это жизнь моя". Только тогда любое государство обретает силу и единство, когда состоит из сильных семей с едиными устоями. Когда брат на брата не идет с войной", - сказала Елена Кличковская.

Председатель обратила внимание, что цели, задачи организации и политика, проводимая государством в области семьи, полностью созвучны.

По словам Елены Кличковской, представительницы женской организации вносят предложения в нормотворческие акты, активно участвуют в социально-экономическом развитии страны, поднимают различные проблемные вопросы - от женского предпринимательства до разводов, насилия в семье и осознанного отказа от деторождения, высказывают инициативы о необходимости гибких графиков работы для женщин, поддержке семей и т.д.

"Семья является естественной и единственной средой, обеспечивающей ребенку полноценное развитие и взросление. Поэтому немалое значение имеет утверждение в общественном сознании ценности традиционных семейных отношений", - убеждена Елена Кличковская.

На форуме участники обсудили аспекты государственной поддержки семей, детства, женщин, вопросы репродуктивного здоровья, духовных ценностей, обменялись опытом воспитания детей, социальной адаптации в различных обстоятельствах.

Например, Александра Дорофеева из деревни Шалыпы Калинковичского района рассказала о проекте "Равный обучает равного", который реализуется с 2015 года в Калинковичском и Жлобинском районах и помогает женщинам справиться с непростыми жизненными обстоятельствами. За это время уже более 80 семей смогли преодолеть различные трудности и начать новую жизнь.

Сама Александра, выйдя замуж, столкнулась с семейным насилием. Благодаря проекту, помощи специалистов молодая женщина осознала, что терпеть ситуацию больше нельзя, нужно двигаться вперед, думать о том, чтобы дети были счастливы.

"Главное понять то, что дети должны жить в здоровой атмосфере. Не нужно жертвовать собой. Детям нужна счастливая мать, которая улыбается, радостная, веселая", - поделилась сельчанка. Сегодня она помогает другим женщинам поверить в себя и свои силы.

По наблюдениям Александры, у многих представительниц прекрасного пола есть стереотип, что они должны терпеть все выходки мужчин, что в одиночку не смогут жить и решать жизненные вопросы. "Однако из любой ситуации есть выход и всегда есть люди, которые дадут нужную поддержку", - подчеркнула она.

Итогом сегодняшнего форума, участие в котором приняли более 300 женщин, стало принятие резолюции. В документе представительницы БСЖ выразили стремление и готовность участвовать в дальнейшем преобразовании и развитии родного края, озвучили пожелания и предложения, которые затем будут рассмотрены и учтены на республиканском уровне.-0-