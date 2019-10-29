Государство оказывает колоссальную помощь многодетным семьям - Маркевич

29 октября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси государство оказывает многодетным семьям колоссальную помощь. Об этом заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич сегодня во время личного приема в Барановичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием обратилась жительница деревни Новая Мышь. Пенсионерка поведала о проблемах своей дочери: женщина развелась с пьющим мужем и сама воспитывает шестерых детей, двое из которых совершеннолетние. Сейчас многодетная мать пытается добиться алиментов от нерадивого отца. Кроме того, внимания и мужской руки требует жилище.

Многодетная семья проживает в доме, построенном со стопроцентной господдержкой в 2011 году. По словам бабушки, в холодное время в здании сквозняки, внуки постоянно простужаются. Надо бы поменять двери, но средств не хватает.

"Я сегодня не готов винить строителей, что они что-то не сделали. Вы там уже прожили восемь лет. Мы готовы рассмотреть вариант оказания помощи в проведении каких-то работ, но за это надо будет платить. Дом для семьи обошелся бесплатно, государство погасило все заемные средства на его строительство. Поэтому сегодня надо поддерживать в хорошем состоянии свое жилье. Вы знаете, и я многодетный отец, у нас многодетная семья. Нам никто не построил ни сарай, ни забор - это наша обязанность. Государство оказывает колоссальнейшую поддержку многодетным семьям - я думаю, как ни в одной стране. Но и сама многодетная семья должна понимать меру своей ответственности", - отметил Анатолий Маркевич.

Помощник Президента поручил представителям райисполкома выехать в деревню Новая Мышь, встретиться с семьей и на месте выяснить все проблемы. Кроме того, межрайонный прокурор возьмет на контроль ситуацию с выплатой алиментов.

Сегодня на личный прием к Анатолию Маркевичу записались 22 человека. Люди обращаются по вопросам трудоустройства, льготного кредитования для строительства жилья, возможностей для развития предпринимательства и другим.-0-