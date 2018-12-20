Государство создает условия для социализации детей с особенностями развития - Величко

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном областном центре молодежного творчества сегодня прошло мероприятие акции "Наши дети" - областная благотворительная елка, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздника стали около 500 детей из всех уголков области, в том числе 240 - с инвалидностью и особенностями психофизического развития. Это учащиеся специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов, классов интегрированного обучения и воспитания, воспитанники центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Кобринского детского дома. Ребят, а также сопровождавших их педагогов и родителей тепло поприветствовал заместитель председателя облисполкома Олег Величко. Он поздравил всех с наступающим праздником, пожелал осуществления планов и надежд.

Общаясь с журналистами, вице-губернатор отметил важность формирования инклюзивной культуры и толерантного отношения к людям с особенностями, детям с инвалидностью в обществе в целом и в системе образования в частности. "Это государственная политика - уделять большое внимание таким детям: через медицинское обслуживание, социальное сопровождение, образование. Можно учиться и на дому, но лучше, когда ребенок социализирован, находится в коллективе. Для этого все современные объекты образования - школы, сады - строятся с учетом безбарьерной среды. Сегодня у детей с особенностями психофизического развития появилась возможность обучаться, нормально жить в социуме", - подчеркнул Олег Величко.

В областном банке данных на учете состоит 19 240 детей с особенностями психофизического развития. Подавляющее большинство ребят (80%) занимаются в учреждениях дошкольного и общего среднего образования в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования. Коррекционно-педагогическую помощь получают все нуждающиеся в ней 410 детей раннего возраста.

Подарки к Новому году получат все без исключения ребята. Из областного бюджета на проведение акции "Наши дети" выделено более Br51 тыс. Помимо этого свой вклад в общее дело внесут многочисленные спонсоры и шефы детских учреждений.-0-