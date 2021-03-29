Государство всегда находит ресурсы для раскрытия потенциала одаренных детей и молодежи - Соловей

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государство всегда находит ресурсы для раскрытия творческого потенциала одаренных детей и молодежи. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время вручения премии областного исполнительного комитета по поддержке талантливой творческой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул, что талантливая молодежь - достояние нации и залог дальнейшего успешного развития страны. "Государство заинтересовано в поддержке одаренных детей, в создании максимально благоприятных условий для развития их творческих способностей. Мы делаем все возможное в регионе, чтобы духовная жизнь Гомельской области была еще более богатой и разнообразной. И в первую очередь это касается поддержки нашей будущей музыкальной, художественной и театральной элиты", - отметил он.

Ежегодно в конкурсной программе региона - десятки мероприятий, направленных на поддержку творческого потенциала подрастающего поколения. Это международные музыкальные конкурсы "Музыка надежды" и "Мой сябра - баян", фестиваль хореографического искусства "Сожскі карагод", конкурсы изобразительного искусства "Майстар" и "Мозырская палитра", "Славянские театральные встречи" и другие. Многие их них стали визитной карточкой региона и собирают гостей из разных уголков мира.

Исполнители, актеры, чтецы, музыканты юго-восточного региона всегда ярко заявляют о себе на международных аренах и становятся лауреатами премии облисполкома. Это талантливые ребята из разных районов. Свои краски в культурную палитру внесли и художники. Так, учащаяся Гомельского государственного художественного колледжа Ангелина Окишева получила диплом III степени I Международного художественного конкурса "Мозырская палитра". Представительница этого же колледжа Анастасия Комарова завоевала диплом I степени на X Международном конкурсе для детей и молодежи "Краса Week".

Удостоены премии облисполкома сразу трое учащихся Детской школы искусств №5 Гомеля. Эдуард Лазарев стал обладателем диплома II степени II Международного конкурса юных вокалистов имени Ф.И. Шаляпина. Дарья Сиволова награждена дипломом I степени II Международного форума-конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах "Фанфары Наднямоння". Вероника Мачалина завоевала диплом I степени на I Республиканском фестивале-конкурсе юных исполнителей на народных инструментах. Сегодня Вероника подарила яркую композицию гостям и лауреатам премии. В зале за нее переживала педагог Вера Кузнец.

Покорила своей харизмой жюри III Международного телевизионного проекта "Кубок дружбы" учащаяся Детской школы искусств №6 Гомеля Дарья Севостьянова. Ее яркое выступление отмечено дипломом III степени.

По словам Геннадия Соловья, о высоком уровне профессиональной подготовки говорят многочисленные победы учеников и творческих коллективов на международных и республиканских конкурсах. В прошлом году яркие звездочки региона завоевали более 300 дипломов лауреатов, 22 учащихся получили поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Артисты театрально-зрелищных учреждений представили область на престижных международных фестивалях и конкурсах.

Значительное внимание уделяется созданию достойных условий для развития творческих способностей в учреждениях культуры и укреплению их материально-технической базы. Так, в прошлом году открыт после реконструкции Мозырский драматический театр им.И.Мележа, обновляются творческие кузницы - колледжи культуры и искусства. За два года по распоряжению Президента в Гомельскую область Министерством культуры для детских школ искусств передано 135 пианино "Беларусь".

Губернатор вручил награды лучшим из лучших и выразил искреннюю благодарность родителям за достойное воспитание детей, педагогам и руководителям учреждений культуры и искусства - за вклад в развитие творческих способностей учащихся. Он пожелал, чтобы эти награды и этот день дали новый импульс награжденным, а также здоровья, неиссякаемого оптимизма и вдохновения.-0-