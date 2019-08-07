Госзаказ по сдаче зерна в Гомельской области выполнен более чем наполовину

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области поставили в счет госзаказа 62,7 тыс. т зерна, или более 50% от плана, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович, передает корреспондент БЕЛТА.

После установления в регионе оптимальных погодных условий уборочная страда набирает темп. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области убрали более 69% площадей зерновых и зернобобовых культур. Сжаты посевы на 229 из 331 тыс. га. Намолочено 613 тыс. т зерна.

Лидерами жатвы можно назвать хлеборобов Лоевского и Мозырского районов. Приближаясь к финишной прямой, их догоняют аграрии Брагинского, Гомельского, Речицкого и Хойникского.

По словам заместителя начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, урожайность по зерновым культурам составляет 22,5 ц/га. В Житковичском районе - 29 ц/га, также выше среднего областного показателя урожайность в Мозырском, Наровлянском и Речицком районах.

Наибольшая урожайность среди культур у пшеницы - с одного гектара аграрии получают 26 ц. Однако в некоторых районах этот показатель более 40 ц/га, к примеру, в Житковичском - 47 ц/га.

В регионе продолжается уборка зеленых трав, заготовка силоса из трав, сена и сенажа. На 100% задание по заготовке сена выполнили в Добрушском и Наровлянском районах, более 80% - в Чечерском.

Практически сразу на высвобожденных площадях аграрии приступают к известкованию почв. Ежедневно эти работы проводят на более чем 250 га, выполнено 45% от задания. "Параллельно идет вывозка органики, на контроле специалистов и ряд других направлений, которые важно выполнить сейчас", - резюмировала Елена Филипович.-0-