Госзаказ по зерну для Минска может быть увеличен

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск уже начал закупки зерна по госзаказу, объем которого город хотел бы увеличить. В перспективе на обеспечение такого роста будут нацелены сельхозпредприятия в зоне ответственности столицы. Об этом доложил сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак по видеосвязи на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работаем над своими задачами по закупкам. Комбинат хлебопродуктов начал закупать зерно по госзаказу. Сегодня 14 тыс. т из разных областей уже поставлено, готовимся к поставкам другой продукции, - сказал Анатолий Сивак. - Конечно, мы хотели бы иметь больший госзаказ по КХП - 140 тыс. т, сейчас нам довели 99 тыс. т ".

Президент согласился, что, если город готов закупить в два раза больше хлебов, надо это поддержать, и поручил правительству заняться этим вопросом.

Вместе с тем Анатолий Сивак обозначил перспективную цель: чтобы все хозяйства, которые находятся под ответственностью столицы, сами производили данный объем.

Всего в зоне ответственности у Минского горисполкома 26 хозяйств. "Все они приступили к уборке. Рапс убрали на площади 47% при урожайности 22,4 ц/га, зерновые - на площади 16%, урожайность 31,2 ц/га. Установили соответствующий контроль по всем параметрам. Сделаем так, что сельское хозяйство, которое в нашей ответственности, покажет хороший результат - по срокам и качеству. Недавно у нас появились еще 5 хозяйств, мы не успели пока включить их в наш справочный материал. Буквально завтра исправим и будем с ними соответствующим образом работать", - резюмировал Анатолий Сивак.

Отметил он и понимание важности поддержки, которую столица оказывает на уборочной Минской области. Это 187 единиц техники и 160 механизаторов. Президент обратил внимание и на другие регионы - помощь Минска могла бы пригодиться и там, если это возможно.-0-