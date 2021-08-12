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12 августа 2021, 18:18

Госзаказ по зерну выполнен в Могилевской области более чем на 80%

Фото из архива
Фото из архива
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12 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен в Могилевской области более чем на 80%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"В счет госзаказа хозяйствами региона на сегодня поставлено 106,1 тыс. т продовольственного зерна, или 81% от плана, - отметила Лилия Гулинская. - Госзаказ на пивоваренный ячмень выполнен на 49%, что составляет 4,9 тыс. т. Всего по госзаказу область должна сдать 140 тыс. т зерна и ячменя. Основными заготовщиками в регионе стали Бобруйский и Климовичский комбинаты хлебопродуктов".

На сегодня почти выполнили госзаказ четыре района: Кировский - на 96%, Горецкий - 94%, Мстиславский и Шкловский - по 92%. Каждый из них должен сдать более 10 тыс. т.

По последним данным, зерновые и зернобобовые культуры убраны в Могилевской области на территории 248,7 тыс. га (83% от запланированной площади). Намолочено 742,8 тыс. т зерна при средней урожайности 29,9 ц/га.-0-
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Могилевская область сельское хозяйство уборочная
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