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14 мая 2021, 16:10

Готовность кормоуборочной техники обсудили на республиканском совещании в Витебске

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14 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Вопросы готовности кормоуборочной техники к первому покосу трав и заготовке кормов в стране рассмотрели на республиканском семинаре-совещании, который прошел в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

На семинаре, проведенном на базе Витебского мотороремонтного завода, собрались представители всех областей, ведущих предприятий - производителей сельхозтехники и их технических центров, которые рассказали о текущей ситуации в регионах и уровне готовности техники к кормоуборочной кампании. "В республике завершается сев яровых культур и мы плавно переходим к заготовке кормов. Некоторые хозяйства республики начали убирать озимые на зеленый корм и ближайшая важная задача для аграриев - первый укос. С него планируем заготовить основной объем кормов из многолетних трав. Для проведения кормозаготовительной кампании качественно и в срок необходимо прежде всего позаботиться о технике, которая будет задействована на покосе", - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

Нынешняя поздняя весна задержала технику на мехдворах сельхозпредприятий, а потому сейчас важно воспользоваться каждым погожим днем, вывести технику на косовицу и максимально быстро собрать травы. Однако состояние кормоуборочных комбайнов и косилок во многих хозяйствах до сих пор остается неудовлетворительным. Более 30% из них эксплуатируется уже более 10 лет, изношенной технике нужен капитальный ремонт. "Сложные машины необходимо ремонтировать на специализированных предприятиях и в технических центрах. Услуги по ремонту готовы оказать и заводы-производители. Совместная работа должна дать результат", - отметил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович. Он также сообщил, что ни одна область к 1 мая не выполнила доведенные показатели по готовности сельхозтехники для кормозаготовки.

Представитель холдинга "Гомсельмаш" рассказал, что во время кормозаготовительной кампании само предприятие и его региональные сервисные центры будут работать по продленному графику, чтобы проводить все ремонтные работы в течение суток. В каждой области будут действовать ремонтные бригады, а также в техцентрах будет достаточный запас деталей к технике гомельского производителя. Также в наличии будет резервная зерно- и кормоуборочная техника, которую будут направлять на подмену той, что по гарантии поступит в ремонт сервисных центров предприятия. Кроме того в областях будут отпускать запасные части для техники "Гомсельмаша" с отсрочкой платежа.

Вопрос поддержания технического парка АПК Витебской области стоит на контроле местной власти. Регион имеет свою специфику: почва здесь тяжелая и каменистая, поэтому продукция отечественных производителей сельхозтехники быстро выходит из строя. Пришлось искать свои технические решения. Витебский мотороремонтный завод, Тираспольский райагросервис выпускают адаптированную под сложную почву Витебщины технику, которая может использоваться на любой почве. В Западнодвинском межрайагросервисе проводится капитальный ремонт изношенных комбайнов. "Мы проверили состояние техники на всех предприятиях области и ту, которая была изношена и на местах своими силами не могла быть отремонтирована, изъяли и отправили на капремонт. Новый кормоуборочный комбайн стоит примерно Br530 тыс., ремонт же на Западнодвинском межрайагросервисе обходится в Br40-50 тыс. По сути предприятия будут получать обратно практически новую технику, причем дешевле в 10 раз. В этом вопросе агропромышленному комплексу помогает облисполком: из областного бюджета на ремонт кормозаготовительной техники направлено около Br4 млн. Каждый месяц вплоть до конца года будет проводиться капитальный ремонт четырех единиц техники", - поделился заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло.-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебск сельское хозяйство совещание
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