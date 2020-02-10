Готовность строящегося пеллетного завода в Борисовском районе составляет около 70% - Минлесхоз

10 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Готовность строящегося пеллетного завода в Борисовском районе составляет около 70%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Пеллетный завод возводят на территории действующего цеха деревообработки ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз". По состоянию на 10 февраля здесь выполнено уже более 67% работ (строительные работы, монтаж технологического оборудования). Строительство завода ведется за счет собственных средств лесхоза с привлечением кредитных ресурсов. Годовая производительность завода - 30 тыс. т.

Как сообщалось, по поручению главы государства для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов Минлесхоз занимается строительством шести заводов по выпуску топливных гранул. Первые два производства планируют ввести в строй к 1 мая, еще четыре - до 1 июня 2020 года. Они разместятся в Борисовском, Кличевском, Пружанском, Новогрудском, Мозырском и Житковичском районах. Общая мощность заводов составит порядка 156 тыс. т пеллет в год. "Строительство пеллетных заводов позволит организациям Минлесхоза не только получить дополнительную валютную выручку, но и вовлечь в оборот неиспользуемые ресурсы низкокачественной древесины. Параллельно строительству в отрасли уже начата работа по привлечению потенциальных покупателей. Данный вид продукции является экспортно ориентированным", - отметили в пресс-службе.

Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн т. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн т. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных - и страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в 10 раз (до 20 млн т).-0-

Фото Министерства лесного хозяйства