ГПК: литовские и латвийские пункты снова не выполняют договоренности по пропуску грузовиков

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой и Латвией продолжается невыполнение договоренностей по пропуску грузовых транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпонранкомитете.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 49,1% - приходится на литовский пункт пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка"), а наибольший - 102% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

На границе с Польшей и Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-