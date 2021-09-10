ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой, что приводит к образованию очередей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Впервые за неделю польская сторона выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта через границу на свою территорию", - говорится в сообщении.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 7,3% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 88,5% - на латвийский пункт "Патерниеки" (сопредельный белорусский - "Григоровщина").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-