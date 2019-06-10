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ГПК: в "Беняконях" из-за дорожных работ 11-14 июня возможны задержки с пропуском автомобилей

Регионы 10.06.2019 | 11:54
Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень) от государственной границы Беларуси с Литвой до агрогородка Бенякони и в одноименном пункте пропуска 11-14 июня будут проводиться дорожные работы. Временно изменится схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале комитета.

В ГПК отметили, что дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.-0-

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Теги
ГПК, дороги, ремонт
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Павел Лис,
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