ГПК: в пункте пропуска "Каменный Лог" 15 октября будут проводиться дорожные работы

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" 15 октября будут проводиться дорожные работы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"15 октября на белорусском участке дороги между международными пунктами пропуска "Каменный Лог" и "Мядининкай" будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях", - рассказали в ведомстве.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.-0-