ГПК: за сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"За прошедшие сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью не выполнили двусторонние договоренности. Это является основной причиной скопления грузовых транспортных средств на границе. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 15,6% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 87,6% - на литовский пункт "Лаворишкес" (сопредельный белорусский - "Котловка")", - говорится в сообщении.

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-