ГПК: за сутки пункты на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовиков всего на 57%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС всего на 57% выполнили договоренности по пропуску грузового транспорта, что стало наименьшим показателем за последние три месяца. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Меньше всего фур - 663 из 1,2 тыс. согласно пропускной способности - въехали в Евросоюз через польский пункт пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны "Козловичи").

На границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.

По данным на 10.00, на границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 720 фур.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 30 большегрузов, "Каменный Лог" - более 140, "Бенякони" - свыше 190, "Привалка" - более 160 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 80 фур, "Козловичи" - свыше 20.

ГПК напомнил, что вчера в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги").-0-