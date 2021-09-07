ГПК: за сутки только один сопредельный пункт выполнил договоренности по пропуску грузовиков

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки только один сопредельный пункт пропуска выполнил договоренности по пропуску грузовиков, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"За прошедшие сутки только один сопредельный пункт пропуска - "Бобровники" - выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта из Беларуси на границе со странами Евросоюза. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 12% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 104% - на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица")", - говорится в сообщении.

На границе с Украиной пропуск грузовиков осуществлялся ритмично, очередей не возникало.-0-