19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве Гродненской области. Фотографии ледяных шариков появились в социальных сетях местных жителей.
Непогода прошлась по району сегодня во второй половине дня. О разрушительных последствиях не сообщается. В комментариях к фото отмечается, что отдельные градины достигали в диаметре 3,5 см.-0-
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