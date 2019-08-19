19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве Гродненской области. Фотографии ледяных шариков появились в социальных сетях местных жителей.

Непогода прошлась по району сегодня во второй половине дня. О разрушительных последствиях не сообщается. В комментариях к фото отмечается, что отдельные градины достигали в диаметре 3,5 см.-0-