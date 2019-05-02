Граффити на тему малой родины появятся в Минске

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граффити на тему малой родины появятся на улице Стебенева в Октябрьском районе Минска по проекту "Мой родны кут", сообщили БЕЛТА в районном комитете ОО "БРСМ".
Площадкой для уличной живописи станет гаражный кооператив по улице Стебенева. Пейзажами украсят стену длиною более 300 м. Граффитист Юрий Харитонович и активисты молодежной организации планируют нарисовать четыре масштабных картины: березовую рощу, колосящуюся ниву, лесную опушку и сельский пейзаж.
Художники начнут работу 3 мая, последние штрихи на кирпичных полотнах добавят 10 июня. С этого момента яркие мотивы будут радовать жителей и гостей Октябрьского района столицы.
Проект "Мой родны кут" реализуется Минской городской организацией БРСМ в Год малой родины. Основная цель инициативы - обустройство дворов города.-0-
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