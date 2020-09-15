15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения автобусов от Минска до Смолевичей меняется с 29 сентября, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Отменяется выполнение рейсов по нескольким пригородным маршрутам. В их числе №395 ДС "Славинского - Смолевичи" с отправлением от ДС "Славинского" в 9.05 и 14.00 по будням, в 10.20 и 12.35 ежедневно и от остановочного пункта "Смолевичи" в 10.47 и 15.42 по будням, в 7.55, 9.41, 13.41, 17.13 и 21.07 ежедневно. Отменяются и рейсы автобуса №395А "ДС Славинского - Смолевичи" с отправлением от ДС "Славинского" в 5.55, 7.40, 11.50, 15.22, 16.10 ежедневно и от остановочного пункта "Смолевичи" в 6.55, 12.02, 14.17, 18.02 и 19.45 ежедневно. Также с 29 сентября не будет рейсов №395Б "ДС Славинского - Смолевичи" с отправлением от ДС "Славинского" в 17.50, 19.12, 20.15 ежедневно, №395В "ДС Славинского - Смолевичи" с отправлением от ДС "Славинского" в 9.05 и 14.00 по выходным дням и от остановочного пункта "Смолевичи" в 10.48 и 15.43 по выходным дням, №395У "ст.м. Уручье - Смолевичи" с отправлением от остановочного пункта "Смолевичи" в 22.10 ежедневно.

Одновременно организовывается выполнение рейсов по некоторым пригородным маршрутам. В их числе №395 "ДС Славинского - Смолевичи" с отправлением от ДС "Славинского" в 9.22 и 14.19 по будням, в 10.09 и 13.22 ежедневно и от остановочного пункта "Смолевичи" в 11.15 и 16.12 по будням, в 7.50, 9.40, 14.06, 18.22 и 22.48 ежедневно. Вводятся и рейсы №395А "ДС Славинского - Смолевичи" с отправлением от ДС "Славинского" в 5.41, 7.31, 11.57, 16.13, 17.42, 18.32 и 20.39 ежедневно и от остановочного пункта "Смолевичи" в 6.55, 12.02, 15.15, 19.51 и 20.41 ежедневно. С 29 сентября также будут отправляться автобусы №395В "ДС Славинского - Смолевичи" от ДС "Славинского" в 9.22 и 14.19 по выходным дням и от остановочного пункта "Смолевичи" в 11.15 и 16.12 по выходным дням.-0-