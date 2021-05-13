График движения поездов изменят из-за ремонта на Гомельском железнодорожном узле

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за планового ремонта (работ по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную) с 24 мая по 4 июня временно меняется график движения пассажирских поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Изменяется организационная схема курсирования поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель - Минск, Гомель - Витебск, Гомель - Могилев, Гомель - Брест и Гомель - Калинковичи. Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий эконом-класса. Некоторые поезда отменены. Кроме того, в эти даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.

В БЖД просят пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносят извинения за временные неудобства.

Более подробно о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.-0-