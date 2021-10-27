График движения поездов на участке Гродно - Мосты изменится из-за ремонта

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения некоторых пассажирских поездов на участке Гродно - Мосты изменится в связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста на перегоне Скидель - Житомля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд №731/732 Минск - Гродно - Минск отправлением из Минска и Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря отменяется из обращения. Также не будут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Гродно - Брест - Гродно отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря 2021 года, из Бреста - 3, 11, 17, 25 ноября, 3 и 9 декабря.

Отдельные пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом. Поезд №687/688 сообщением Минск - Гродно - Минск отправлением из Минска и Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет курсировать по маршруту Минск - Мосты - Минск. Поезд №679/680 Витебск - Гродно - Витебск отправлением из Витебска и Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет следовать по маршруту Витебск - Скидель - Витебск. Поезд №632 Гродно - Гомель отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря назначается в сообщение Скидель - Гомель. Поезд №624 Гродно - Витебск/Коммунары отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет следовать по маршруту Скидель - Витебск/Коммунары.

Поезд №610 Гродно - Гомель отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет следовать измененным расписанием. Из Гродно поезд отправится в 21.56 (вместо 19.58) и прибудет в Гомель в 10.53 (вместо 8.46).

Кроме того, на участке Гродно - Мосты в сутки 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Лида - Гродно и Барановичи - Гродно будут следовать сокращенным маршрутом и измененным расписанием до станции Скидель и обратно, а также до станции Житомля и обратно в сообщении Гродно - Житомля - Гродно соответственно.

Перевозка пассажиров между станциями Скидель и Житомля 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет выполняться автотранспортом.

Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-