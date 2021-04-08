График отключения горячей воды утвердили в Могилеве, Осиповичах и Костюковичах

8 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. График отключения горячей воды в 2021 году утвердили в Могилеве, Осиповичах и Костюковичах. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

В Могилеве с 13 по 25 мая горячая вода будет отсутствовать в следующих районах и улицах: Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, улицы Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от гостиницы "Могилев" до университета имени Кулешова. Следующее отключение планируется с 3 по 15 июня на улицах Гришина, Крупской до жилых домов №62б; 64; 51; 51а; 70, Ленинской, Пионерской, Первомайской, проспекте Мира до гостиницы "Могилев", микрорайоне Юбилейном.

С 7 по 19 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение в домах на бульваре Непокоренных, улицах Островского, Симонова, Кутепова, проспектах Шмидта, Пушкинском, улицах Алтайской, им. Лизы Чайкиной, переулке Осеннем, улице Габровской, проспектах Димитрова и Витебском, улицах Павлова и Сосновой, переулке Южном, улице Мовчанского, Гомельском и Славгородском шоссе, поселке Восход, а также на улицах Фатина, Терехина, Златоустовского.

В августе горячее водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Соломинка в районе улиц Крупской (до ул. Кирова), 30 лет Победы, Жемчужной, Каштановой, Турова, Криулина, Кулибина.

В случаях разрыва трубопроводов, размыва грунта, проседания покрытия проезжей части или тротуаров, выхода горячей воды на поверхность земли к этим местам не следует приближаться и следует сообщить в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам 8(0222)70-50-67, 8(0222)70-59-60, 8(033)319-15-90.

В Костюковичах будет отсутствовать горячая вода с 17 по 22 мая и с 2 по 8 августа. При обнаружении разрывов трубопроводов, размыва грунта, проседания покрытия проезжей части или тротуаров, выхода горячей воды на поверхность земли специалисты советуют не приближаться к таким местам и сообщать о происшествиях по телефонам 8(02245)23-559, 8(0222)70-50-67, 8(0222)70-59-60, 8(033)319-15-90, 8(033)319-15-89, 8(029)537-57-47.

В Осиповичах будет отсутствовать горячее водоснабжение с 5 по 18 июля. В случаях разрыва трубопроводов, размыва грунта, проседания покрытия проезжей части или тротуаров, выхода горячей воды на поверхность земли к этим местам нельзя приближаться. О произошедшем необходимо сообщить по телефонам 8(02235)7-32-27, 8(02235)7-32-29, 8(033)319-17-52, 8(044)515-79-00.

"Возможны изменения в сроках подачи тепловой энергии потребителям при необходимости устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний", - отметили специалисты.-0-