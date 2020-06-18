График отключения горячей воды в Минске в июле

Горячей воды в период с 6 июля не будет у потребителей по улицам: Алтайская, 64 корп. 1, 64 корп. 3-5, 66а, 78 корп. 2-3, 90 корп. 1, 102 корп. 1-3, 206; Ангарская, 2 корп. 1-3, 4 корп. 1-2, 6, 8, 8а, 10 корп. 1-2, 12, 12 корп. 1-2, 14 корп. 1-2, 16, 18 корп. 1-4, 20 корп. 1-4, 22, 24, 26 корп. 1-2, 28, 34, 36, 38 корп. 2, 40, 42, 46-54(четные), 46 корп. 4, 58-88(четные), 60а, 62а, 88, 94, 187, 3 корп. 1-3, 5 корп. 1-6, 7, 9 корп. 1-2, 11, 13 корп. 1-2, 15в, 15 корп. 1; Артема, 28, 47; Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27-31(нечетные); Байкальская, 33-37(нечетные), 33а, 43, 45, 52, 54, 58 корп. 1, 62 корп. 1, 64, 66 корп. 1-2, 70; Болотникова пер., 7; Брестская, 56 корп. 1, 56 корп. 2-86(четные); Варвашени, 1, 7-11(нечетные), 7б, 13 корп. 1-4, 15, 15в, 4, 6 корп. 1-4, 8 корп. 1-3, 10-18(четные), 20 корп. 1-3, 22а, 22 корп. 1; Вербная, 3, 5; Волжская, 5; Герасименко, 1-7(нечетные), 1а, 49, 49а, 49б, 51, 57; Гинтовта, 3, 3 корп. 3-4, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 50; Голубка, 2, 3; Городецкая, 30; Грибной пер., 28; Днепровская, 2а, 100, 102, 106-118(четные); Иркутская, 65а, 139; Казинца, 35, 35а, 37, 45-49(нечетные), 51 корп. 1-3, 83-93(нечетные), 83а, 48-84(четные), 86 корп. 1-3, 92, 94, 100-122(четные); Кижеватова, 86-90(четные), 86а, 86б; Колесникова, 4, 10, 38; Корженевского пер., 2а, 2в, 6б; Корженевского, 1 корп. 1-2, 3-31(нечетные), 41, 45, 2-26(четные); Котовского, 2а, 3, 9, 9а, 11; Курчатова, 1-9(нечетные), 1а, 6-10(четные); Лазо, 3, 7, 4-16(четные); Ландера, 2-120(четные); Летняя, 22; Лещинского, 31/1; Ложинская, 4; Магнитная, 30, 30 корп. 2; Макаёнка пер., 4, 6; Макаёнка, 7а, 9, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, г.п. 6, г.п. 7; Матусевича, 35г; Матусевича, 86-90(четные); Мичурина, 1-7(нечетные), 3а, 11а, 8-12(четные); Молодежная, 3 корп. 1-2; Мстиславца, 9, 11; Мястровская, 2-8(четные); Наклонный пер., 2а, 2б; Налибокская, 1; Нарочанская, 2-6(четные), 9, 11, 17, 19; Независимости пр-т, 98, 110, 110а, 110б, 177; Нестерова, 9, 9а, 49; Новодворский сельсовет, 40, 40а, 40 корп. 1-2; Огарева, 1, 3; Одесская, 4-14(четные),16, 18, 20а, 20б, 7, 57а; Омельянюка, 3-7(нечетные), 13-19(нечетные), 15в, 18; Орджоникидзе, 3-23(нечетные), 10, 26-30(четные); Острошицкая, 2-14(четные), 2а; Охотская, 147, 149; Охотский пер., 14, 15-21(нечетные), 17а; Парниковая, 3 корп. 1-3, 17а, 19а; Партизанский пр-т, 104-130(четные), 112а, 144, 105-149(нечетные), 117а; Переходная, 62, 64; Победителей пр-т, 18, 20, 67, 69, 101-107(нечетные), 105а, 109а, 109б, 109в, 111, 111а, 111б; Подгорная, 67; Пожарского, 9, 11; Пржевальского 2-я, 1, 3, 7-19(нечетные), 2; Притыцкого, 156; Радиальная, 5, 11-15(нечетные), 16, 34 корп. 1, 36-40(четные), 36а, 38а; Радужная, 7-13(нечетные), 9а, 17, 19, 19б, 27; Седова, 3, 7, 4-14(четные); Серова, 1, 2а, 4; Сеченова, 2; Солтыса, 2-6(четные), 4а, 6а, 6б, 20-26(четные); Социалистическая, 2, 10, 18, 18а, 22, 26, 26 корп. 13, 28, 5-11(нечетные), 15, 17; Стебенева пер., 3, 5; Стебенева, 6-22(четные); Строителей, 1-5(нечетные), 5а, 2-8(четные); Тимирязева, 68, 72а, 72 корп. 1-2, 76, 80 корп. 1-2, 82-86(четные), 90, 94, 93, 97; Томский пер., 35; Трудовая, 1а, 3, 3а, 5, 6-10(четные); Туровского, 5; Украинская, 1-5(нечетные); Украинская, 15-27(нечетные), 15а, 17а, 21а, 23а, 25а, 27а, 16-24(четные), 30-36(четные); Филимонова, 20-24(четные), 22а, 25а, 25а/1, 25б, 25г, 29-33(нечетные), 49-55(нечетные), 53а, 55 корп. 1-3; Холмогорская, 53-59(нечетные), 59а; Холмогорский 2-й пер., 2; Центральная, 1-9(нечетные), 1а, 3а, 7а, 7б, 17, 19, 23, 25, 45, 47, 2-6(четные), 8а, 16, 20-28(четные), 46; Чайкиной, 4, 8-16(четные), 5-15(нечетные), 5а, 11а; Челюскинцев, 3-9(нечетные), 15, 65, 71 73, 4-22(четные), 26, 30-34(четные); Шафарнянская, 11, 18; Шоссейная, 7-11(нечетные), 7а; Шугаева, 2; Станция метро "Автозаводская"; ОАО "Штадлер-Минск", ОАО "Белкоммунмаш", ОАО "Белгран", Минский завод технологических металлоконструкций, Троллейбусная проходная №2 по ул. Солтыса, Троллейбусное депо №5.

Горячей воды не будет в период с 7 июля у потребителей по улицам: Авакяна, 19-21(нечетные), 26, 26а, 30а, 30 корп. 2-3, 32 корп. 2, 34 корп. 2; Автодоровская, 3е, 3е корп.1-2, 3д, 5; Автодоровский пер., 3а, 11, 15; Аранская, 6, 8, 22а; Артиллеристов, 8-20(четные), 8а, 15; Аэродромная, 1, 3, 7, 11а, 125, 125а, 28, 30; Белградская, 5; Беломорская, 1, 13-17(нечетные), 21, 23, 4, 4а, 6, 14-18(четные); Богдановича, 46-62(четные), 52а, 52б, 52в, 52г, 58а, 58б, 64 корп. 1-2, 66-92(четные), 68а, 96, 100, 102, 53, 53а, 55, 89, 91, 91а, 97, 129-139(нечетные), 129а, 139а, 143, 143а, 145 корп. 1-2, 147, 147а; Бородинская, 1б, 9-31(нечетные), 17 корп. 2; Братская, 2-16(четные); Брилевская, 2-10(четные), 8 корп. 1-3, 14а, 16-24(четные), 3-23(нечетные),44б, 46; Быховская, 10, 14, 35, 37, 55; Великоморская, 7, 36; Вирская, 40-44(четные); Володько, 12-30(четные), 16а, 24а; Воронянского, 8, 40-64(четные), 50 корп. 1-2, 1а, 5 корп. 3, 35; Вузовский пер., 7, 16а; Гая, 1-17(нечетные), 15а, 4 корп. 2-3, 6, 8; Даумана, 13, 13б, 23; Дачный пер., 16; Денисовская, 3-7(нечетные), 31-43(нечетные), 39а, 47-51(нечетные); Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56(четные), 52, 54а, 54б; Дорошевича, 3, 5, 4-8(четные); Жуковского, 11а, 29б; Земледельческая, 50; Индустриальная, 5-7(нечетные); Каховская, 58-70(четная), 64а; Козыревская, 10, 18-24(четные), 70, 74, 29а, 33, 35 корп. 1-2, 41; Коласа пер., 3-13(нечетные), 3а, 4, 6; Коласа, 2-10(четные), 12-18(четные), 22-26(четные), 7-21(нечетные), 7а, 15а, 23 корп. 1-2, 25 корп. 1-3, 27 корп. 1-2, 29-35(нечетные), 29а; Короткевича, 3-11(нечетные), 7а, 9а, 19, 4, 6, 8а, 10-14(четные); Красная, 17 корп. 1, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23 корп. 5; Кропоткина, 57, 89, 93-97(нечетные), 93а, 72, 74, 84, 108-114(четные), 108а; Куйбышева, 34-40(четные), 44-48(четные), 46а, 53-57(нечетные), 63, 65, 65а, 67 корп.1-3, 69, 69а, 77-87(нечетные), 79 корп. 2, 91-97(нечетные), 101; Кульман, 1-5(нечетные), 5а, 9-15(нечетные), 21, 21а, 21б, 23, 27-39(нечетные), 33а, 35а, 2, 4, 14-18(четные), 20а, 22-32(четные), 38, 35а; Левкова, 30, 33 корп. 2, 35 корп. 1-2, 37-45(нечетные); Луговая, 4а; Марата, 19-21(нечетные); Машерова пр-т, 24-30(четные), 36-42(четные), 48, 50, 54; Маяковского, 4-20(четные), 16а, 22 корп. 2, 96, 158, 168а, 11, 15, 57а, 59-97(нечетные), 99 корп. 1-2, 101, 101а, 101б, 115а, 127 корп. 3, 129; Мира пр-т, 1; Могилевская, 14, 18-24(четные), 35-49(нечетные), 39б, 43а; Надеждинская, 1-29(нечетные), 2, 58, 58а; Независимости пр-т, 49-69(нечетные), 55а, 65 корп. 2-3, 65 корп. 6-7; Новаторская, 2а, 53а, 55а/1; Нововиленская, 1.1.(г.п.), 14-28(четные), 20а, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 1, 1а, 3а, 5а, 7б, 9а, 13, 13а, 15, 21 корп. 1-3, 23; Нововиленский пер., 2-12(четные); Орловская, 58-62(четные), 58а, 58 корп. 1, 70, 59, 61; Осипенко, 14, 18-32(четные), 33-39(нечетные); Пархоменко, 3; Пензенская, 37, 39; Полевая, 2-34(четные), 25, 25а; Полевой пер., 2а; Прогрессивная, 8, 29а, 29а корп. 1-2; Пугачевская, 6, 24; Радищева, 3; Семенова, 1, 35, 2, 4, 28-36(четные), 30 корп. 1, 30а; Сенницкая, 5, 55; Слонимская, 27а; Солнечная, 31а, 28, 30 корп. 2; Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14 корп. 1; Старовиленская, 85, 87, 87 корп. 1, 95, 95а, 97б, 131, 133, 100, 100а, 100 корп. 1-2; Старовиленский тракт, 3, 5, 41, 41а, 67, 87-93(нечетные), 89а, 88; Сурганова, 37 корп. 1-5, 39, 41, 45 корп. 1-4, 47 корп. 1-5, 49-59(нечетные); Физкультурная, 14-18(четные), 26а; Хмельницкого, 3, 5, 9 корп. 1; Хоружей, 1а, 3-19(нечетные), 3а, 3в, 5а, 5в, 25, 25 корп. 3, 29-41(нечетные), 31а, 2-8(четные), 6а, 6б, 6в, 10 корп. 1-2, 12 корп. 2, 14-22, 16а, 16б, 18 корп. 1-2, 18а, 18б, 24 корп. 1-2, 26, 26а, 30-36(четные), 32а, 34а, 42, 44, 44а, 46 корп. 1-3, 48, 48а; Цнянская, 1-25(нечетные), 23а, 2 корп. 1-2, 4 корп. 1-2, 8/19, 12, 14а; Червякова, 2 корп. 1, 2 корп. 4, 4-8(четные), 8а, 10а, 14-22(четные), 25, 55-59(нечетные), 57а; Чкалова, 1-7(нечетные), 5а, 9 корп. 1-2, 21, 27, 35, 10-28(четные), 18 корп. 1-3, 32-38(четные), 32а, 38 корп. 1; Чкалова, 38 корп. 1; Шевченко бульвар, 1-7(нечетные), 3а, 5а, 2-12(четные), 18-26(четные); Шестая линия 2-я, 9-15(нечетные); Щедрина 1-й пер., 1; Щедрина, 1.

В период с 8 июля горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам: Берута, 4 корп.1-4, 6 корп.1-4, 8-12(четные); Бирюзова, 10, 10а; Глебки, 2-8(четные), 12, 18-48(четные), 30а; Дунина-Марцинкевича, 10; Жудро, 1-15(нечетные), 17 корп. 1-2, 19-23(нечетные), 4, 6, 10-32(четные); Кальварийская, 40, 42; Матусевича, 1-27(нечетные), 15а; Одоевского, 16 корп. 1-3, 18 корп. 1-3, 20 корп.1-2, 22; Ольшевского, 1 корп. 1-4, 1а, 1б, 3а; Притыцкого, 2, 2 корп. 1-2, 32-58(четные), 60б, 60в, 3, 17, 19, 23, 23а, 29, 39-51(нечетные), 59, 65; Пушкина пр-т, 26-34(четные), 28а, 37-55(нечетные), 43а, 59-63(нечетные); Сердича, 4, 6, 8 корп. 1-2, 10, 10б, 12, 14 корп. 1-2, 16, 18 корп. 1-3, 3-11(нечетные), 13 корп. 1-2, 15-19(нечетные); Скрыганова, 2-6(четные), 2а, 2б, 4а, 4б, 4д, 14, 16, 32, 36, 7 корп. 2, 39.

В период с 14 июля у потребителей по улицам: Асаналиева, 1, 5-15(нечетные), 2-12(четные), 20-72(четные); Брестская, 2, 18, 34, 40, 42, 90, 75-87(нечетные), 77а; Брестский 3-й пер., 17а; Зубачева 3-й пер., 3, 5; Казинца, 3, 5, 7а, 11, 13а, 17а, 19 корп. 2, 21 корп. 2-4, 23, 25а, 27, 27а, 29, 33; Кижеватова, 7 корп. 2, 9, 8, 10, 58-80 корп. 1-2(четные); Корженевского пер., 2-32(четные); Корженевского, 51; Осиповичская, 5, 5а, 7, 16; Пуховичская, 8; Серова, 1б; Фомина 1-й пер., 8; Черниговская, 46, 46а, 46 корп. 2.

В период с 24 июля у потребителей по улицам: Бирюзова, 4, 4а; Гастелло, 6, 12-16(четные); Гвардейская, 8, 12-16(четные); Глебки, 58, 58а, 64, 64а, 70-98(четные), 90б, 108-120(четные); Грибоедова, 12, 20, 22, 26-30(четные), 28а, 29; Жудро, 40, 29-41(нечетные), 45-53(нечетные), 53а, 57-71(нечетные), 71а; Игнатенко, 3, 7-17(нечетные); Лынькова, 3-13(нечетные), 5а, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 17-27(нечетные), 17а, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 29 корп. 1-3, 31; Матусевича, 2, 4 корп. 1-3, 6, 8, 12-20(четные), 24, 26, 30, 32, 36 корп. 1-2; Машерова пр-т, 76, 76а, 78; Москвина пер., 4; Ольшевского пер., 1-7(нечетные), 2, 16-20(четные), 16а; Ольшевского, 10-36(четные), 70, 82, 29 корп. 1, 45-77(нечетные); Победителей пр-т, 8, 12, 14, 39, 41, 43 корп. 1-3, 45-49(нечетные), 55-63(нечетные), 59а; Путепроводный 1-й пер., 15; Путепроводный 6-й пер., 3, 13; Путепроводный 8-й пер., 5; Пушкина пр-т, 67-71(нечетные), 75-93(нечетные), 87а, 68; Саперов, 1-7(нечетные); Сердича, 22-68(четные), 70-82(четные), 86, 88; Тарханова, 5-15(нечетные), 9а, 13а; Тимирязева, 25, 44, 46в, 60, 65; Чехова, 8; Чигладзе, 2, 4, 6 корп. 1-2, 8-12(четные), 22, 29, 31.

В период с 28 июля у потребителей по улицам: Азгура, 1, 1а, 1б, 4; Андреевская, 3 корп. 2, 4, 4а, 5 корп. 2, 7 корп. 1-2, 11; Антоновская, 2, 8-16(четные), 14а, 14б, 20, 22, 28-32(четные), 28а, 30а, 7-13(нечетные); Берестянская, 1-5(нечетные), 9-17(нечетные), 2-6(четные), 12, 16, 20-24(четные); Богдановича, 6, 8, 33, 35; Ботаническая, 4, 4а, 6, 6а, 10, 3-25(нечетные), 5а, 7а, 11 корп. 3; Бровки, 21 корп. 2, 25а, 25 корп. 1, 27, 30, 32, 32а, 32б; Броневой пер., 1-15(нечетные), 5а, 15а, 4, 10-14/6(четные), 10а; Буденного, 11-23(нечетные), 15а; Бядули, 2, 2 корп. 2-3, 6-12(четные), 3-13(нечетные); Велозаводская, 1-7(нечетные), 2-10(четные); Велосипедный пер., 5, 7, 6, 6 корп. 3-1, 6 корп. 3-2, 8, 10; Войсковый пер., 4, 10-14(четные), 3-7(нечетные), 11-17(нечетные); Герцена, 1, 2-12(четные), 2а; Гикало, 1, 3, 2а, 4, 12-22(четные), 20а, 20б, 22а, 22б, 24 корп. 1-2, 26, 28; Горный пер., 1-7(нечетные), 4-8(четные); Грицевца, 1-13(нечетные), 4, 6; Долгобродская, 1, 24-30(четные); Заводская, 8, 10; Захарова, 19-33(нечетные), 29а, 53-63(нечетные), 61а, 63а, 65 корп. 1, 67 корп. 1-2, 69, 73а, 77а, 24, 26/1, 26/8, 28-36(четные), 40, 42, 50б, 50в, 50д, 52 корп. 1-2, 54-58(четные), 62-68(четные), 72-76(четные), 104; Золотая Горка, 3, 5, 9-17(нечетные), 4 корп. 1-2, 6-16(четные), 6а, 8б, 16а; Зыбицкая, 2-10(четные), 3-27(нечетные); Ивановская, 34-38(четные), 50, 56, 37-43(нечетные), 43а; Интернациональная, 9-33(нечетные), 11а, 13а, 25а, 27а, 29а, 33а, 33б, 33в, 30-40(четные); Казарменный пер., 3, 5, 5а, 4; Кирилла и Мефодия, 3, 5, 4-8(четные); Кирова, 18, 26, 33, 43, 49, 51; Киселева, 3-13(нечетные), 9 корп. 1, 27-39(нечетные), 43, 45, 55, 61, 61а, 67, 4, 6, 6 корп. 1, 10, 16-28(четные), 26а, 32-42(четные), 42/2; Клубный проезд, 1, 3; Клумова пер., 1-19(нечетные), 23-27(нечетные); Клумова, 3-7(нечетные), 5а, 11, 23, 25, 20; Козлова пер., 25, 29; Козлова, 2-22(четные), 4а, 26, 26 корп. 8, 28, 3-25(нечетные), 11а, 17а, 23а, 25а, 25б, 27а, 29-35(нечетные), 29а, 33а; Коммунистическая, 3-13(нечетные), 17, 19, 47, 49, 4, 6, 6 корп. 1-5, 6а, 6б, 8, 10, 14-18(четные), 24, 42-46(четные), 50, 54, 86; Комсомольская, 3-13(нечетные), 5а, 13а, 15а; Кошевого, 1-5(нечетные), 2, 2а, 8-12(четные), 18, 24-30(четные); Красная, 4, 12-22(четные), 7-13(нечетные), 17, 17а, 17б; Красноармейская, 3, 7-37(нечетные), 7а, 21а, 4-16(четные), 16а, 20а, 22-28(четные), 22а, 24а, 32а, 34, 34а, 36; Краснозвездная, 1-5(нечетные), 1а, 3а, 9-21(нечетные), 25, 31, 33, 6, 8, 14-18(четные), 18б; Краснозвездный пер., 12, 12а,14, 17; Кропоткина, 22, 44, 43 (в том числе церковный корпус); Куйбышева, 14, 16, 24-32(четные), 17, 19, 19а, 25а, 35, 41; Купалы, 4, 5-11(нечетные), 17-25(нечетные); Ленина, 2-8(четные), 4а, 3-11(нечетные), 27; Маркса, 34-50(четные), 34а, 37-45(нечетные), 37а; Марьевская, 5, 5а, 7а; Машерова пр-т, 3-7(нечетные), 3а, 11, 17, 17а, 25, 29, 33, 35, 4-10(четные), 6а, 14-20(четные); Михайлова, 3; Музыкальный пер., 3, 5; Мулявина, 3-7(нечетные), 6-10(четные); Нагорная, 12; Нагорный пер., 5, 6б; Нахимова, 3, 5, 5а, 11-17(нечетные), 13а, 17а, 19 корп. 1-2, 25, 4-12(четные), 20; Независимости пр-т, 19-45(нечетные), 25а, 27а, (гостиница «Кемпински»), 31а, 37а, 22-56(четные), 40а, 40б, 44а, 46а, 46б, 46в, 46д, 48а, 58 корп. 11; Немига, 3; Октябрьская пл., 1; Парижской коммуны пл., 1; Партизанский пр-т, 1-9(нечетные), 13-23(нечетные), 17а, 19а, 23а, 25а, 27а, 29а, 31, 33, 2-6(четные), 2 корп. 4, 4а, 6а, 6д; Пашкевич, 3, 5, 9; Первомайская, 2, 12-16(четные), 14 корп. 1-2, 18, 20, 22 корп. 1-3, 24 корп. 1, 24 корп. 3, 26 корп. 1-2, 28, 3, 3а, 3в, 7-11(нечетные), 9а, 15, 17; Планерная, 3; Платонова, 1, 1а, 1б, 3, 5/20, 13-23(нечетные), 31, 31б, 33 корп. 2-3, 33а, 35 корп. 1-2, 10, 12а, 12б, 18, 20, 20а, 20б, 20б корп. 1; Пугачевская, 1, 3, 10, 20, 22; Пулихова, 1/18, 3, 5, 6, 15, 19-37(нечетные), 31 корп. 1, 33, 41-47(нечетные), 51; Рабочий пер., 1-5(нечетные), 4, 6; Революционная, 1, 3, 4-14(четные), 6в; Румянцева, 3-7(нечетные), 13-17(нечетные), 4, 6, 10-14(четные); Рыбалко, 2, 4 корп. 1-2, 6, 8, 16, 20, 26, 3, 3а, 7, 9; Свободы пл., 2, 2а, 4, 8, 5-23(нечетные), 7б, 23а; Серафимовича, 2-10(четные), 6 корп. 2, 8а, 11, 13, 19, 21, 25; Слесарная, 3, 35, 4, 18, 20, 42-48(четные); Смоленская, 2, 7, 15, 15а, 25, 27, 27 корп. 2, 31, 33; Смолячкова, 3, 5, 9, 19, 21, 4, 8-16(четные), 14а, 26, 26а; Соломенная, 13, 23, 23а; Станиславского, 14, 16, 16а, 22-34(четные), 22а, 15, 23, 25; Старовиленская, 44-48(четные), 52, 54, 57; Стахановская, 1, 7-21(нечетные), 19а, 25-41(нечетные), 25а, 4, 10-24(четные), 10а, 20 корп. 2; Стахановский пер., 2, 3, 5; Сторожевская, 15, 15а; Стрелковая, 1-7(нечетные), 2-8(четные), 4а, 6а, 14; Судмалиса, 3-7(нечетные), 3а, 15, 15а, 15б, 10, 10а, 14, 16, 22-26(четные), 22а; Твердый 1-й пер., 5, 7 ,11а, 6, 6 корп. 2, 8; Тракторостроителей бульвар, 3, 5; Тростенецкая, 3, 5, 5в, 11; Ульяновская, 3-7(нечетные), 4; Фабричная, 6-18(четные), 18а, 20а, 20б, 22-26(четные), 30, 7, 9, 13, 17, 19, 23-29(нечетные); Фабричный 2-й пер., 9; Фрунзе, 2, 2 корп. 6, 2 корп. 8, 2а, 3-15(нечетные), 19, 19 корп. 1; Хоружей, 5б; Чапаева, 1-5(нечетные), 4а, 6; Чеботарева, 1-23(нечетные), 7а, 2-14(четные), 2а, 6а; Чичерина, 1, 3, 3б, 11-15(нечетные), 19, 21, 2, 4, 14; Щербакова пер., 1-5(нечетные), 4-12(четные); Щербакова, 17-35(нечетные), 19а, 27а, 20-36(четные), 22а, 30а, 34 корп. 2; Энгельса, 1, 7, 7а, 13-27(нечетные), 4-18(четные); станции метро "Купаловская", "Октябрьская", "Пролетарская".

В списке указаны адреса потребителей, для которых теплоснабжающей организацией является филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго".-0-