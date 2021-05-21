График отключения горячей воды в Минске в июне

Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период весной и летом проводят их испытания и ремонт. Время прекращения подачи горячей воды максимально сокращено. При успешных испытаниях трубопроводов и отсутствии дефектов, требующих дополнительных ремонтно-восстановительных работ, оно не будет превышать 13 суток.

Также в "Минскэнерго" отметили, что во время испытаний возможны повреждения теплопроводов, поэтому при обнаружении в жилом секторе и прилегающих территориях признаков нарушений в работе тепловых сетей (течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта) необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 373-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

График отключения воды с 1 июня:

Ул. К. Маркса, 26;

Малинина, 8, 10, 10а; 12, 14;

Плеханова, 46, 48, 48а; 93, 93а; 95, 97, к. 1–5; 99;

Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52, к. 1; 54, к. 1; 56, 58, к. 1; 60, к. 1; 62, 64; 74, 74а; 76, 78, 80, 82;

Якубова, 48, к. 1–4; 52, 52а.

График отключения воды с 2 июня:

Ул. Белинского, 9, 11, 18;

Волгоградская, 12, 69;

Восточная, 64, 66, 68;

К. Чорного, 21Б; 27, 31, 33а, Б; 35;

Калинина пер., 3, 4, 5а; 5, 6, 6а; 7, 8а;

Калинина, 19–26, 28, 30, 32, 34;

Калининградский пер., 19, 21;

Логойский тракт, 1а; 1, к. 1, 2 и 4; 3, 5, 7, 9, 11, 15, к. 1 и 2, 15, к. 3, 15,к.4; Ломоносова, 4, 10, 12;

Лукьяновича, 2, 2а; 3, 4, 4Б;

Макаенка, 13а, Б; 15а, в;

Мележа, 4, 4а;

Независимости пр., 111;

Олешева, 1;

Толбухина, 17, 19; Я. Коласа, 48, 51, к. 1; 52, 53, к. 1 и 3; 55, к. 1.

График отключения воды с 7 июня:

Ул. 50 лет Победы, 1, 1, к. 1–3; 3Б; 5а; 5, к. 1 и 2; 7, 9–12, 14, 15, 17–19, 21, 23; в/ч 29766;

ВАРБ; ул. Героев 120-й дивизии, 17;

ул. Грушевская, 83, 85, 87, 89;

Гуртьева, 2–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Космонавтов, 20, 22;

Независимости пр., 202, 202, к. 3;

Путилова, 1, 3;

Разинская, 96;

Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а; 9, 19, 28, к. 12;

Таллиннский пер., 7; УО ВА;

Фогеля, 1в, г, е, к, л; 1, 3, 5–7, 9, 19.

График отключения воды с 8 июня:

2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32;

ул. Авангардная, 43, 45–47, 48а; 49, 51, 52, 52а; 54;

Багратиона, 69, 71, 73, 73а;

Дзержинского пр., 83, к. 16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а; 127, 129, 131;

Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Есенина, 3, к. 1 и 2; 4, 6, 6а; 6, к. 1–4; 8, 10, 12а; 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Запорожская, 22, 24а; 26, 32, 34, 36, 38, 40;

Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а; 10, 12, 14;

Каролинский проезд, 1, 5;

Космонавтов, 3, к. 1–6; 5, к. 1 и 2; 5а; 7, к. 1 и 2; 9, к. 1 и 2; 11, 13, к. 1 и 2; 15, к. 1 и 2; 17, 19, 21, 23, к. 1–3; 25, 27;

Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а; 51, 53, 55;

Некрашевича, 6, 8, 10, 12;

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1; 7, 7а, Б; 10, 14; Чюрлёниса, 1, 2а; 3–8, 12, 14, 16, 22, 24, 26;

Я. Чечота, 2, 2а; 4–7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

График отключения воды с 9 июня:

1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38;

ул. Бельского, 39, к. 1–3; 41, 60;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Гурского, 21, к. 1 и 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а; 45;

К. Либкнехта, 112;

Кириенко, 1, 3, 5, 5Б; 7;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 43, 45, 49;

Одоевского, 52, 52а; 54;

Пономаренко, 58, 58а; 60, 62;

Прилукская, 48, 50, 60.

График отключения воды с 10 июня:

Ул. А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22–26, 28, 30, 32;

Аладовых, 5, 7, 11а, Б, в; 15, 17;

Голубка, 10, 12, 14;

Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20–22;

Игнатовского, 1, 2, 2а; 3–8, 10, 12, 14;

Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21а; 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Камайская, 18, 20;

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

Колесникова, 1, 3, 3а; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18–21, 23, 25–28, 30, 32, 34–37, 45, 45а-2; 47, 49;

Кунцевщина, 2а; 4, 6–13, 15, 17–20, 20а; 21–33, 35–38, 40, 42, 44, 48;

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31, к. 2 и 3; 33, к. 1 и 2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24;

Лобанка, 4, 12, 14, 109Б;

Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17, к. 1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Масюковщина, 2а;

Матусевича, 50, 52, 53, 53а; 54–59, 59а; 60–68, 68Б; 69, 70, 72, 75–79, 84;

Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14–18, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30–32, 34, 35, 35а; 36–40, 42, 44, 46;

Неманская, 2, 3, 3а; 4–7, 9, 11, 12–25, 27–40, 42–48, 50, 52, 57, 59–63, 65–71, 73–78, 80, 81, 83, 85;

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104–110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а; 160, 160Б;

Ратомская, 2, 2а; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52;

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

График отключения воды с 14 июня:

Ул. Грушевская, 15, 17;

Маяковского, 35;

Пулихова, 43.

График отключения воды с 15 июня:

Ул. Авиации, 9, 11, 13–15, 17, 19, 21, 23;

Алибегова, 3, 5, 7;

Барамзиной, 4, 6, 8, 8а; 9, 10, 10а; 12, 12а; 13, 15, 16, 18, 20;

Березогорская, 6, 7, 8;

Голубева, 1, 3–5, 7, 9–14, 14а, Б; 15, 16, к. 1; 17;

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9;

Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79а; 80, 81, 104, 106;

Звездная, 10, 16, 18, 20–22, 24, 25, 27, 28, 33, 41;

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

Любимова пр., 4, 6, 8;

Победителей пр., 112; пр. Газеты "Звязда", 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в; 21, 23, пр. Газеты «Правда», 1, 3а; 3, 5, 5а; 7, 8, 8а; 9, 9а; 10–12, 14, 14а; 14, к. 2 и 3; 16, 20, 22, 26, к. 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40, к. 1 и 2; 42а; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, к. 2; 58, к. 2; 60, к. 2; 64, к. 2;

Ромашкина, 1, 6–8, 10, 12–16, 18–20;

Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13, к. 1; 15, 15а; 17; ЦУВД Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 9, вблизи д. Волма.

График отключения воды с 16 июня:

Ул. Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36, к. 1, 3, 4 и 5; 38, 40, 42, 42а; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66;

Бачило, 1–7, 7, к. 2 и 3; 8–10, 12–14, 16, 18–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Селицкого, 65, 67, 67а; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

Шабаны, 17.

График отключения воды с 17 июня:

Ул. Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Мельникайте, 8, 8а; 12, 16;

Обойная, 4, к. 1 и 2;

Станиславского, 11а;

Стрелковая, 11а, Б; 13.

График отключения воды с 21 июня:

3-й Железнодорожный пер., 10, 16;

ул. Грушевская, 65, 65а; 71, 73;

Разинская, 29, 62, 64.

График отключения горячей воды в Минске актуален на июнь 2021 года.

В списке указаны адреса потребителей, для которых теплоснабжающей организацией является филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго".