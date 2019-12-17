График работы минского городского и пригородного транспорта изменится в выходные и праздничные дни

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с выходными праздничными днями в декабре 2019 года и январе 2020-го меняется расписание движения некоторых маршрутов городского и пригородного транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс". Так, 21 и 28 декабря, а также 18 и 25 января 2020 года работа городских автобусных маршрутов №13, 35 будет организована по графику буднего дня. Одновременно на автобусном маршруте №921 будет уменьшено количество подвижного состава. 24 и 30 декабря работа пригородных автобусных маршрутов будет организована по графику вторника. В связи с прогнозируемым снижением уровня пассажиропотока 31 декабря и 1 января отменяется выполнение некоторых рейсов по пригородным автобусным маршрутам (с полным списком можно ознакомиться на сайте предприятия). В связи с переносом рабочих дней согласно постановлению Совета Министров №688 от 9 октября 2019 года "О переносе рабочих дней в 2020 году" работа пригородных маршрутов будет организована 1-7 января 2020 года по графику воскресенья, 11 января - по графику пятницы. "Минсктранс" просит учитывать данную информацию при планировании поездок.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!