Графики включения отопления в жилых домах Минска можно узнать через чат-боты и контакт-центр ЖКХ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня минчане могут узнать дату включения отопления в квартирах онлайн и по телефону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

Ответы на интересующие вопросы горожане получат через чат-бот (специальную программу для автоматизации заданий) в мессенджерах Viber и Telegram. Для этого нужно ввести улицу и номер жилого дома. Аналогичный сервис есть на сайте "Мой Горад" 115.бел в разделе "Контакт-центр ЖКХ". Система автоматически распознает адрес вне зависимости от регистра (ПОБЕДИТЕЛЕЙ или Победителей), можно сокращать сложносоставные названия (например, вместо "Максима Танка" предлагается использовать "Танка") и не указывать пр-т/ул/пер. Предусмотрен антиспам-фильтр, ограничивающий количество запросов (не более 20 в час). Информацию также можно получить, позвонив в Контакт-центр ЖКХ по короткому номеру 115.

"С сегодняшнего дня данные по домам, находящимся на обслуживании организаций ЖКХ, доступны пользователям чат-бота", - рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома. Онлайн-сервис для диалога жителей и организаций ЖКХ презентовали в столице в 2017 году. В режиме реального времени без обращения в службу 115 можно получить информацию об аварийных и плановых отключениях жилищно-коммунальных услуг, сроках устранения неполадок. В 2017 году чат-боту отправили запросы более 24 тыс. пользователей, в 2018-м - более 26 тыс.

Как сообщалось, отопительный сезон стартовал в столице с сегодняшнего дня. Первыми подключают к отоплению объекты социальной сферы. Планируется, что с 24 сентября потеплеет и в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.

В прошлом году отопительный сезон стартовал в Минске 28 сентября. С 1 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.-0-