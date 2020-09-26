Грамотная госстратегия и работа хлеборобов обеспечили продовольственную безопасность - Соловей

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Грамотно выстроенная государственная стратегия и работа хлеборобов обеспечили продовольственную безопасность страны в целом и Гомельской области в частности. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, выступая на областном празднике "Дажынкі-2020" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

На сельхозвыставке

Губернатор констатировал, что труд хлебороба - один из самых тяжелых. "А в Гомельской области, которая по своим климатическим условиям является зоной рискованного земледелия, тем более. Значит, для получения результата и усилий приходится прилагать больше", - подчеркнул Геннадий Соловей. Этот год по трудностям не стал исключением. К уже привычной засухе и сильным ветрам добавились песчаные бури, которые накрыли значительные территории региона, напомнил руководитель области. "Однако все эти природные сложности не застали аграриев врасплох. Где-то пересеяли, где-то убрали на корма. Справились", - сказал он.

По мнению председателя облисполкома, достойно выстояли аграрии и в период пандемии: "Пока весь мир сидел дома, белорусы сохранили рабочий ритм, последовательно выполняли каждый пункт сельскохозяйственного календаря".

"Грамотно выстроенная государственная стратегия и ваша ритмичная работа, дорогие хлеборобы, обеспечили нам продовольственную безопасность и дали стойкую уверенность в завтрашнем дне", - убежден Геннадий Соловей.

Во время концерта

Например, рассказал он, "Гомельхлебпром" ежесуточно поставляет на прилавки магазинов до 76 т хлебобулочных изделий. Ассортиментный перечень включает 200 наименований. Комбинаты хлебопродуктов с начала года произвели более 9 тыс. т овсяной крупы, 4 тыс. т гречки, 430 т манки. "Кроме того, Новобелицкий комбинат - единственный в стране производитель каш быстрого приготовления. Сегодня в его ассортименте 30 наименований так называемых новокаш с важными для здоровья наполнителями - ягодами и орехами", - добавил губернатор.

Предприятия перерабатывающей промышленности Гомельской области ежесуточно поставляют 375 т молочных продуктов, 70 т колбасных изделий и полуфабрикатов, 200 т мяса птицы и почти миллион яиц.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Мозыре тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лучшим хлеборобам вручили заслуженные награды. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев.-0-

Фото Сергея Холодилина

Аграрии Гомельской области в этом году на треть увеличили намолот зерновых Первым завершил уборку зерновых и выполнил госзаказ Добрушский район. Самая высокая урожайность среди хозяйств - 53 ц/га - у "Отора" Чечерского района. "По 49 ц/га у "Антоновки-Агро" Жлобинского района и агрофирмы имени Лебедева в Ветковском районе.

Число тысячников на жатве этого года в Гомельской области увеличилось в три раза Губернатор подчеркнул, что в жатве-2020 как никогда много тысячников. Если несколько лет подряд первых тысячников область чествовала в Речицком районе, то в этом году можно говорить о параде первых, считает он.

Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали на "Дажынках" в Мозыре "Давно Гомельщину не радовал такой урожай, который мы собрали в этом году", - подчеркнул на церемонии чествования передовиков помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

На жатве в Гомельской области работали более 2,2 тыс. единиц новой техники "Среди очевидных преимуществ новой отечественной техники - расходы на газ почти в 2,5 раза меньше, чем на дизельное топливо. Комбайнеры оценили системы очистки воздуха в двигателе и радиаторе", - отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Трудовые династии в АПК вызывают гордость - Соловей Обращаясь к труженикам села, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что профессионализм аграриев, их самоотдача и преданность делу заслуживают глубокого уважения.