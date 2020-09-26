Грамотная госстратегия и работа хлеборобов обеспечили продовольственную безопасность - Соловей

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Грамотно выстроенная государственная стратегия и работа хлеборобов обеспечили продовольственную безопасность страны в целом и Гомельской области в частности. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, выступая на областном празднике "Дажынкі-2020" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.
Губернатор констатировал, что труд хлебороба - один из самых тяжелых. "А в Гомельской области, которая по своим климатическим условиям является зоной рискованного земледелия, тем более. Значит, для получения результата и усилий приходится прилагать больше", - подчеркнул Геннадий Соловей. Этот год по трудностям не стал исключением. К уже привычной засухе и сильным ветрам добавились песчаные бури, которые накрыли значительные территории региона, напомнил руководитель области. "Однако все эти природные сложности не застали аграриев врасплох. Где-то пересеяли, где-то убрали на корма. Справились", - сказал он.
По мнению председателя облисполкома, достойно выстояли аграрии и в период пандемии: "Пока весь мир сидел дома, белорусы сохранили рабочий ритм, последовательно выполняли каждый пункт сельскохозяйственного календаря".
"Грамотно выстроенная государственная стратегия и ваша ритмичная работа, дорогие хлеборобы, обеспечили нам продовольственную безопасность и дали стойкую уверенность в завтрашнем дне", - убежден Геннадий Соловей.
Например, рассказал он, "Гомельхлебпром" ежесуточно поставляет на прилавки магазинов до 76 т хлебобулочных изделий. Ассортиментный перечень включает 200 наименований. Комбинаты хлебопродуктов с начала года произвели более 9 тыс. т овсяной крупы, 4 тыс. т гречки, 430 т манки. "Кроме того, Новобелицкий комбинат - единственный в стране производитель каш быстрого приготовления. Сегодня в его ассортименте 30 наименований так называемых новокаш с важными для здоровья наполнителями - ягодами и орехами", - добавил губернатор.
Предприятия перерабатывающей промышленности Гомельской области ежесуточно поставляют 375 т молочных продуктов, 70 т колбасных изделий и полуфабрикатов, 200 т мяса птицы и почти миллион яиц.
Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Мозыре тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лучшим хлеборобам вручили заслуженные награды. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев.-0-
Фото Сергея Холодилина