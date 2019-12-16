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16 декабря 2019, 12:03

"Гранит-Агро": профессионализм и молодость

Директор ОАО "Гранит-агро" Станислав Мазур
Директор ОАО "Гранит-агро" Станислав Мазур
Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Твердость гранита вошла в пословицы. Ведь именно эта горная порода способна сохранять свою прочность и декоративность на протяжении веков. И если гранит – это визитная карточка Земли, то ОАО "Гранит-Агро" – это достояние агрогородка Крутиловичи Дятловского района Гродненской области. И пусть хозяйство пока не насчитывает вековой истории, но за свои 70 лет, исполнившиеся на прошлой неделе, взрастило не одно поколение профессионалов и дало старт для многих инициатив молодого поколения.

Труд на родной земле

Едва вы попадаете в коллектив "Гранит-Агро", как сразу вас закручивает водоворот молодости, энергии, творчества. И это понятно: четверть сотрудников – молодые кадры. И, что интересно, многие из них уроженцы Дятловской земли. "Здесь прошли их детство, юность. Поэтому после окончания университета многие и решают вернуться к корням, стать полезными родной земле. Мы же только рады подобной тенденции и даем целевые направления. К примеру, сейчас в вузах семь наших земляков, оплачиваем им заочное обучение", – отметил директор ОАО "Гранит-Агро" Станислав Мазур.

А что такое работать на родной земле, он знает не понаслышке. Ведь Станислав Мазур и сам местный житель. Начинал карьеру с механика, постиг все тонкости профессии, теперь семь лет занимает руководящую должность.

Юбилей, достижения и цели

– В этом году нашему хозяйству исполнилось 70 лет. И я с гордостью говорю о том, что в коллективе много тружеников, посвятивших большую часть своей жизни "Гранит-Агро", – сказал Станислав Станиславович. – Все они – достойный пример для нашей молодежи, которая приезжает в хозяйство, пускает здесь корни и создает семьи. Я выражаю огромную благодарность всему коллективу за ежедневный самоотверженный труд. Уверен, с такими кадрами мы сможем удержать заданную планку и приумножить достигнутые результаты.

К значимому юбилею в хозяйстве действительно подошли с высокими показателями. Около четверти всей сельскохозяйственной продукции, производимой в Дятловском районе, принадлежит ОАО "Гранит-Агро". Это крупнейший поставщик свинины в районе: в свиноводческом комплексе содержится 19 664 головы. Также запущен после реконструкции цех по выращиванию молодняка. За 10 месяцев текущего года произведено 22 130 тонн свинины. Среднесуточный привес крупного рогатого скота – 698 граммов, произвели 628 тонн говядины. Средний удой на корову за 10 месяцев 2019 года – 5747 килограммов, надоили 10154 тонны. Прибавили в этом году и в валовом сборе зерна, намолотив 13 146 тонн, а также собрали 10 419 тонн сахарной свеклы. Понимают в хозяйстве и то, что современный мир требует развития материально-технической базы. Поэтому машинотракторный двор постоянно пополняется новой техникой: только в этом году приобретено 12 единиц.

Поддержка

На родной земле работать проще, но ответственнее. Люди ведь здесь нечужие. Зато всегда есть кому поддержать и поделиться опытом.

Главный зоотехник ОАО "Гранит-Агро" Евгений Дворик уже восемь лет трудится на благо Дятловской земли и не скрывает: если бы не распределился именно сюда, то, наверное, в сельском хозяйстве и не остался бы. "Где родился, там и пригодился, – улыбается молодой человек. – Да и работать здесь одно удовольствие – для этого созданы оптимальные условия. Очень важно получать положительные эмоции от того, что ты делаешь. Мне очень нравится, что я могу реализовать свои идеи, мысли. Поэтому в город и не стремлюсь".

Для каждого специалиста важно не останавливаться на достигнутом и постоянно развиваться. Специалисты "Гранит-Агро" часто ездят в командировки по стране и зарубежью для знакомства с новыми технологиями. "Руководитель заинтересован в нашем обучении. Буквально три недели назад я вернулся из командировки в Израиль, который сегодня является лидером по надоям в мире. Ездил по израильским фермам, участкам и, как результат, сегодня уже некоторые технологии применяем на своем производстве. Но не только мы можем чему-то научиться, и у нас есть что перенять, ведь хозяйство – лидер в районе по производству молока, среднесуточным привесам. Проводятся на базе нашего хозяйства районные семинары. Поэтому всех приглашаем в гости".

Личное счастье

Бухгалтер Юлия Жидкова приехала в "Гранит-Агро" из Ганцевичского района два года назад. В Гродненском аграрном университете близилось распределение, и девушка решила сама познакомиться со всеми хозяйствами, которым требовались молодые специалисты. Мечтала найти такое место, где захотелось бы остаться навсегда. И мечта сбылась. "Мне сразу дали комнату в общежитии, коллектив принял очень тепло, зарплата хорошая. А еще я недавно вышла замуж! – не скрывает своего счастья Юлия. – Муж – инженер из нашего же хозяйства. Приехал, увидел... и все! Любовь. Предложение сделал спустя полтора месяца. Поэтому, можно сказать, распределение подарило мне личное счастье. Сейчас стоим в очереди на жилье: ждем свой дом или квартиру!".

Нашла применение теоретическим знаниям в практическом русле и еще один молодой бухгалтер хозяйства Виолетта Василькевич.

Девушка приехала из городского поселка Желудок Щучинского района. Дятловское ОАО приглянулось Виолетте из-за близости к родительскому дому, поэтому и решила взять запрос на распределение сюда. "Признаться, в первые дни, как приехала в агрогородок, думала, что здесь нет никаких развлечений, кроме телевизора, – смеется она. – Но ошибалась. Жизнь бурлит! Постоянно проводятся праздники, турслеты. Летом у нас очень весело! Много молодежи, собираемся вместе на мероприятия. Зима и осень, конечно, спокойнее. Но в 2018 году открылся тренажерный зал, куда можно ходить бесплатно каждый вечер. Поэтому скучать нам некогда!".

Виктория АПАНАСЕНОК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА и Леонида ЩЕГЛОВА

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