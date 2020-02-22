Границы Грушевского сквера в Минске восстановят - Сивак

Анатолий Сивак. Фото из архива
Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением"
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о сохранении границ Грушевского сквера будет принято на предстоящем заседании Мингорисполкома, сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.
Житель одного из домов по проспекту Дзержинского посетовал: несмотря на заверения властей, что Грушевский сквер сохранят, официально решение так и не принято.
"Грушевский сквер будет возобновлен в предыдущих границах. Участок, затронутый с целью застройки, будет восстановлен. Решение будет принято на предстоящем заседании Мингорисполкома", - сказал Анатолий Сивак.
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Решение по обрезке деревьев в Минске будут принимать индивидуально
На прямую линию позвонил житель столицы и пожаловался на нерациональную обрезку деревьев в районе ул. Казинца. По его словам, в Минске стали обрезать здоровые деревья, с таким подходом "город может превратиться в пустыню".