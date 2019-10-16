Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск. Это предусмотрено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №378 от 14 октября, который официально опубликован на
Согласно документу, в черту Минска будут включены земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе. С 1 января 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району столицы.-0-