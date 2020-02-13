Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей изменят

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей будут изменены, сообщил сегодня председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указом главы государства в отношении Гродненской, Брестской и Минской областей 1 декабря 2019 года завершены все мероприятия, связанные с оптимизацией административно-территориального устройства. Теперь точно понятно, к чему привязывается административная граница. В отношении оставшихся областей предусматривается завершение работ в текущем году", - рассказал Андрей Гаев.

Председатель Госкомимущества обратил внимание, что границы административно-территориальных единиц Беларуси устанавливались в 50-е годы прошлого века по имевшимся в то время планово-картографическим материалам. Поэтому проводится их актуализация.

"Практика показала, что около 40% протяженности границы любого района нуждается в опознавании на местности, поскольку они проходят посередине лесных массивов, полей, и сложно сказать, где заканчивается один район и начинается второй", - пояснил он.

Как рассказал Андрей Гаев, у физлиц после корректировки границ не возникало проблемных вопросов, так как изначально при рассмотрении материалов проводились опросы населения, материалы рассматривались областными и районными Советами депутатов. Наоборот, удалось решить несколько проблемных ситуаций, например в Лидском районе и Жодино. "Несколько домов были включены в границы города (Жодино. - Прим. БЕЛТА), что позволило решить многие вопросы, возникавшие у людей с регистрацией, медобслуживанием и так далее", - привел пример председатель Госкомимущества.

В 2019 году был принят указ "Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей", который предусматривал оптимизацию 33% границ административных районов этих областей.-0-