Грантовое соглашение о финансировании реконструкции Минской очистной станции подпишут в августе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грантовое соглашение о финансировании инвестиционного проекта по реконструкции Минской очистной станции будет подписано в августе текущего года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы поставили для себя задачу, чтобы к 2025 году полностью реализовать инвестиционный проект по реконструкции Минской очистной станции. Со своей стороны приложим все силы, чтобы уже в августе текущего года подписать соглашение о предоставлении грантовой помощи. Активно работаем сейчас с документом. Если все пойдет так, как предполагаем, то уже в четвертом квартале текущего года сможем перейти к конкретным действиям по подбору консультантов, сотрудничеству с ними", - сказал Федор Римашевский.

Минская очистная станция обеспечивает очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Применяемая сейчас технология очистки не отвечает действующим национальным стандартам и принципам устойчивого природопользования. Существует проблема вывоза и хранения осадка сточных вод. Мощности илового хозяйства практически исчерпаны.

Чтобы решить проблему, разработан инвестиционный проект реконструкции очистной станции, который предполагает строительство биогазового комплекса и завода по сжиганию осадков сточных вод. Стоимость комплекса работ по проектированию и строительству оценивается в 185 млн евро. В конце 2018 года было заключено кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и договор с Европейским инвестиционным банком на финансирование инвестиционного проекта.

Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. Среди основных направлений деятельности ЕИБ поддержка малых и средних предприятий, инноваций, инфраструктурных проектов.

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