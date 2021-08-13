Граждане Украины могут чувствовать себя в нашей стране в безопасности - Соловей

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Граждане Украины могут чувствовать себя в нашей стране в безопасности. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, комментируя БЕЛТА затронутые во время "Большого разговора с Президентом" нюансы белорусско-украинских отношений.

Особо на форуме была отмечена необходимость упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство прибывшим из Украины гражданам. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до конца года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам из Украины.

Глава государства напомнил, что в разгар конфликта в Украине Беларусь приняла переселенцев, которые покидали родину, спасаясь от войны. После тех событий, по словам Александра Лукашенко, многие говорили: "Беларусь - это место, куда надо ехать искать мир". "И я всем украинцам своим указом (хотя было неоднозначное мнение) предоставил равные права с белорусами - школа, детский сад (у нас социальный пакет значимый) бесплатно, за счет бюджета, - отметил белорусский лидер. - Они уже оседлые здесь, имеют дом, источник заработка, их дети учатся в школе и, главное, они умеют ценить мирную и свободную страну". Что касается тех, кто переезжал в Беларусь после урегулирования украинского кризиса, то вопросы их статуса будут определяться персонально.

Председатель Гомельского облисполкома уточнил, что с 2014 года 1428 человек, прибывших на юго-восток страны из Украины, получили гражданство Республики Беларусь.

Сейчас в Гомельской области состоят на учете 6537 граждан этой страны, в том числе 881 из них - несовершеннолетние. Абсолютное большинство постоянно проживают в регионе и имеют вид на жительство - 5649 человек, включая 791 детей и подростков. "Все они пользуются положенными правами и гарантиями в соответствии с законодательством. Мы исходим из позиции: все для людей, без отсылок на то, где родился человек. В Беларуси в целом, и в Гомельской области в частности, создан серьезный социальный пакет для защиты граждан. Семьи живут и работают, дети ходят в сады и школы. Нет какого-то предвзятого или особого отношения к ним. Они пользуются законно благами. В первую очередь, всегда и везде важно человеческое отношение. И у нас этого не отнять", - отметил Геннадий Соловей.

Мир и покой в юго-восточном регионе Беларуси обрели сотни жителей Донецкой и Луганской областей. Военные схватки нарушили привычный уклад их жизни. И в поисках стабильности и спокойствия для своих семей и детей они вынуждены были оставить свои дома.

В управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома состоят на учете 676 граждан Украины, в том числе 226 несовершеннолетних, прибывших из Донецкой и Луганской областей. Им предоставлена дополнительная защита в Беларуси - право на бесплатное медицинское обслуживание.

Право на трудоустройство наравне с гражданами РБ, а также право на скорую и плановую медицинскую помощь наравне с белорусами в настоящее время имеют 225 граждан Украины. 127 из них работают в городах, в том числе 75 в Гомеле. 98 - в сельской местности. Можно назвать примеры, когда граждане Украины успешно справляются с обязанностями на руководящих и инженерных должностях. 48 человек стали генеральными директорами, директорами, заместителями директора и т.д. 54 - квалифицированными работниками. Это спортсмены, инженеры, врачи, фармацевты, преподаватели, менеджеры и др. Пять человек работают в сфере обслуживания - продавцы, повара, парикмахеры. В сельском хозяйстве заняты 33 человека, которые трудятся животноводами, трактористами, операторами машинного доения и т.д. 85 человек реализуют свой потенциал в рабочих специальностях. Это востребованные на производствах каменщики, плотники, сварщики, водители, подсобные рабочие и др.

При этом многие активно вливаются в поток больших городов. Любители спокойного уклада оседают в сельской местности. К примеру, в ОАО "Отор" Чечерского района граждане Украины работают животноводами и операторами доения. В Гомельской компании ООО "Транс-уголь" - водитель экскаватора и горный рабочий с украинским гражданством. Есть среди граждан южной страны-соседки и спортсмены. Так, они защищают честь региона в футбольных клубах "Гомель", "Славия", гандбольном клубе "Гомель". Не закрыта для жителей нашей области с украинским паспортом и административная сфера.

Не остаются без внимания в юго-восточном регионе и юные граждане Украины. 306 мальчишек и девчонок занимаются в одних классах с гомельскими ребятами в городских и сельских школах. 31 ребенок посещает детские сады.

"Во время "Большого разговора" глава государства не раз подчеркивал, что белорусский и украинские народы - родные. И на уровне законодательной базы в Беларуси предусмотрены разные возможности для защиты граждан из других стран. У нас социально ориентированное государство. Мы на местах делаем все возможное, чтобы никто из тех, кто прибыл к нам в регион, не оказался за бортом жизни. В этом заключается весь наш славянский менталитет: по-другому мы просто не можем", - резюмировал Геннадий Соловей.-0-