24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданско-патриотическая акция "Мы памятаем…" пройдет 25 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.
В преддверии Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 25 активистов союза молодежи посетят военные захоронения в Центральном детском парке имени М.Горького. Учащаяся молодежь наведет порядок на военных захоронениях и возложит цветы. Молодежи расскажут о подвигах людей, которые здесь покоятся.
По окончании акции молодые люди спустят на воду белые бумажные кораблики как символ мира.
Организатором мероприятия выступает Партизанский районный комитет ОО "БРСМ" города Минска.-0-
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