Гражданско-патриотический марафон собрал в Гродно команды 10 вузов и сборные школ и колледжей

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданско-патриотический марафон "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" собрал в Гродно 13 команд, представляющих университеты, колледжи и школы, передает корреспондент БЕЛТА.

Финальный этап марафона, приуроченного ко Дню Победы, прошел сегодня в центральном спортивном комплексе "Неман" в присутствии нескольких тысяч зрителей.

"Марафон стал одной из визитных карточек нашего университета. Впервые он прошел накануне празднования 70-летия Победы. С идеей его проведения выступили студенты университета, они же стали и первыми его участниками. С тех пор гражданско-патриотический марафон постоянно повышал свой статус, расширял количество участников. В 2018 году он стал республиканским", - рассказала ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Ирина Китурко. Она подчеркнула, что марафон направлен на формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни.

В этом году участие в нем приняли 13 команд. 10 из них представляют высшие учебные заведения из Гродно, Минска, Бреста и Барановичей, также были представлены сводные команды школ Ленинского и Октябрьского районов Гродно, а также сборная дружина средних специальных учебных заведений города. В составе каждой из команд по 10 юношей и девушек.

Программа гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" включает в себя несколько циклов мероприятий. Команды творчески презентовали себя и свое учебное заведение, участвовали в конкурсах на тему истории и культуры Беларуси, соревновались в умении управляться с домашними и хозяйственными делами. Одно из конкурсных заданий предусматривало подготовку видеоэссе "Мы - наследники Победы".

Участникам необходимо было продемонстрировать и свою спортивную подготовку в стрельбе, метании, преодолении полосы препятствий. Завершился марафон военно-спортивной эстафетой.

Гран-при марафона завоевал ГрГУ им. Янки Купалы. Диплом I, II и III степени вручены командам Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Гродненского государственного медицинского университета соответственно.

Организаторами гражданско-патриотическом марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" выступают Министерство образования и Гродненский государственный университет им. Янки Купалы.-0-