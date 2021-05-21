ГрГМУ станет площадкой проведения межвузовской научной конференции "Подвиг народа бессмертен"

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный медицинский университет сегодня станет площадкой проведения областной межвузовской научно-практической конференции "Подвига народа бессмертен". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Конференция проводится ежегодно на протяжении более чем 20 лет. В этом году она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и соберет более 300 участников: студентов, преподавателей, военных, представителей местных властей, а также ветеранов войны.

Свои доклады о разных периодах войны представят студенты гродненских вузов. Темами станут оборонительные бои лета 1941 года, битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, партизанское движение, а также операция "Багратион". С докладом "Подвиг народа бессмертен" выступит командующий войсками Западного оперативного командования.

"В этом году конференция проходит в необычном формате. Предварять ее будет выставка "Операция "Багратион" патриотического проекта "Беларусь помнит", - рассказали в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома. Запланированы чествования ветеранов, творческие номера с исполнением военных песен.

Организаторами конференции выступают Гродненский облисполком, Гродненский медуниверситет, областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов, областное объединение профсоюзов, областная организация РОО "Белая Русь", обком ОО "БРСМ" и областное отделение ОО "Белорусский фонд мира". Конференция проходит при участии Западного оперативного командования, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Гродненского государственного аграрного университета.-0-