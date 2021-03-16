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16 марта 2021, 10:38

ГрГУ им. Янки Купалы и университет из Казахстана будут совместно готовить магистрантов по экономике

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Казахский университет экономики, финансов и международной торговли будут совместно готовить магистрантов по экономическим специальностям. Старт программе дали во время онлайн-встречи представителей двух вузов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Купаловского университета.

Обучение будет реализовано по схеме "1+1". Планируется, что к получению образования в Купаловском университете магистранты из Казахстана приступят во втором семестре нового учебного года. В первом семестре они будут учиться на базе Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.

"С этим университетом мы сотрудничаем в рамках образовательной и научной деятельности уже более пяти лет. Но реализация такой совместной образовательной программы стала для нас пилотным проектом", - отметила декан факультета экономики и управления ГрГУ им. Янки Купалы Марина Карпицкая. Она подчеркнула, что программа обучения насыщенная. Совместная подготовка магистрантов по экономическим специальностям будет осуществляться с учетом практико-ориентированной составляющей, а также элементов цифровой экономики, поскольку много дисциплин будет преподаваться в IT-лабораториях Купаловского университета. В образовательный процесс будут вовлечены представители гродненских предприятий - заказчики кадров вуза. Планируется, что в совместной образовательной программе поучаствуют более 20 магистрантов из Казахстана.

Соглашение о реализации совместной образовательной программы подписали ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко и ректор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли Сарсенгали Абдыманапов. Сейчас Купаловский университет взаимодействует с вузами Казахстана по 16 договорам о международном сотрудничестве.-0-

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