Грибное консоме, тар-тар и панакота: мастер-класс по современной кулинарии проходит в Могилеве

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс по современной кулинарии проходит в Могилевском государственном университете продовольствия. Здесь собрались более 20 человек - повара-преподаватели и рестораторы со всей республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мастер-класс приехали представители почти всех регионов. Гостями стали профессиональные и именитые рестораторы, например, шеф-повар "Президент-отеля" в Минске Денис Светов, - рассказала проректор университета продовольствия Ольга Мацикова. - В кулинарном деле всегда нужно узнавать что-то новое, чтобы потом донести это до своих учеников и студентов или разнообразить меню в заведении".

Мастер-класс проводит выпускник могилевского вуза Петр Ануфриенко. В свои 22 года он неоднократный призер чемпионатов мира, стажировался у ведущих шефов России, Латвии, Дании и Испании. В прошлом году получил звание "Шеф-повар года" во время выставки "Продэкспо". Вместе с Петром Ануфриенко работает студент второго курса Кирилл Кожуленко, выигравший областной отборочный тур. Он будет представлять Могилевскую область на национальном чемпионате в Минске в мае этого года.

В меню мастер-класса 10 блюд: тар-тар из говядины с муссом из печени трески и картофельно-гречневыми чипсами; печеный картофель с кремом из утки и пармезаном; грибное консоме с гречневой лапшой, томленой свининой и маринованным яйцом; картофельный крем-суп с яйцом пашот и льдом из сметаны; теплый салат из говядины су-вид с печеной капустой и соусом из консервированных помидоров. Петр Ануфриенко подробно рассказал и показал, как готовить салат из пяти текстур свеклы с муссом из сыра и стеклом из грецких орехов, утиную грудку конфи с кремом из репы и вишневым демигласом, обожженное филе форели. Дополнением к сложному меню стала панакота из топленого молока и яблочный террин с граните из еловых иголок.

Особое внимание во время обучения уделили не только приготовлению, но и оформлению блюд. "Можно сделать идеальное по вкусу и сочетанию продуктов блюдо, но оно потеряется, если не подать его должным образом. Люди должны получать удовольствие не только от вкуса, но и вида готового продукта", - подчеркнула проректор.

Подобные мастер-классы в могилевском университете проводятся несколько раз в год. Организаторы уверены, что кулинарным искусством необходимо делиться. "Конечно, мы могли отгородиться от всех и просто занимать призовые места на кулинарных соревнованиях. Но опытом необходимо делиться, чтобы у наших коллег была возможность готовить профессионалов мирового уровня. От таких кадров выигрывают все, в том числе реальный сектор экономики. К тому же от мастерства поваров зависит впечатление гостей о нашей стране", - поделилась Ольга Мацикова.

Организатором обучающих занятий выступил Могилевский государственный университет продовольствия. В нем обучается почти 3 тыс. студентов, из которых около 150 - будущие профессионалы в сфере общепита.-0-

Фото Олега Фойницкого