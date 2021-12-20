"Гринч - похищение Нового года": сказочную премьеру представил Могилевский областной театр кукол

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 20 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:10 Проект с 3D-технологией гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране Технологии
14:08 Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью В мире
14:07 Более 16 тыс. старшеклассников поучаствовали в районных турах правового турнира "Сила закона" Общество
14:03 Прокуратура Витебской области: удовлетворены 30 исков за падеж скота на сумму более Br40 тыс. Происшествия
14:03 Витебчанин украл у знакомого $11,7 тыс. и 800 евро, вырученных от продажи квартиры Происшествия
13:59 Партию незадекларированного товара на Br346 тыс. выявили в "Козловичах" Происшествия
13:56 "Гринч - похищение Нового года": сказочную премьеру представил Могилевский областной театр кукол Регионы
13:43 Несоблюдение порядка приема наличных преобладает среди нарушений в сфере такси Минской области Регионы
13:40 Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года Экономика
13:34 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 21 декабря Регионы
13:29 Доллар на торгах 20 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:29 Штык к раритетному оружию изъяли у жителя Берестовицкого района Происшествия
13:27 В Вологодской области ликвидировали крупнейшую нарколабораторию по производству мефедрона В мире
13:26 В Минске за распространение наркотиков задержан 17-летний учащийся колледжа Происшествия
13:24 Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков В мире
13:22 Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом Общество
13:22 В Минском районе благодаря пожарному извещателю спасены два человека Происшествия
13:12 Огни главной новогодней елки Витебска зажгутся 23 декабря Регионы
13:12 Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет в БЕЛТА 21 декабря Общество
13:10 Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД Политика
13:07 "Должен принять решение и быть настоящим мужиком в этом плане". Макей о требованиях к дипломатам Политика
13:06 Беженец в ТЛЦ: мой ребенок серьезно болен, надеялся, что его вылечат западные врачи Общество
13:04 Новогоднюю интерактивную программу для детей представит музей ВОВ Культура
12:57 Более трети населения Гомельской области привиты от гриппа Регионы
12:52 Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области Регионы
12:49 Лесхозы Брестской области начали продажу живых елей Регионы
12:44 Зась отправится в Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны Политика
12:40 Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье Политика
12:39 В Минской области за выходные задержаны 35 нетрезвых водителей Происшествия
12:38 Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех аэропортах Московского региона В мире
Все новости
Все новости
Регионы
20 декабря 2021, 13:56

"Гринч - похищение Нового года": сказочную премьеру представил Могилевский областной театр кукол

Фото театра
Фото театра
Новости темы "Новый год"
Огни главной новогодней елки Витебска зажгутся 23 декабря
Новогоднюю интерактивную программу для детей представит музей ВОВ

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной театр кукол представил в канун зимних праздников сказочную премьеру: зрители увидели спектакль "Гринч - похищение Нового года", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Идея постановки "Гринча" родилась не спонтанно, а в силу веяний современности, - отметил режиссер спектакля Тимур Корепин. - Сама история написана американским детским писателем Доктором Сьюзом достаточно давно, однако ее популярность не утихает до сих пор. Мы видели творческую трансформацию этого произведения и в фильме с участием Джима Керри, и в мультипликационной версии 2018 года. Уверен, что сказка о том, как самое холодное сердце может растопить искренность и доброта, актуальна во все времена. Мы также пересмотрели эту историю, внесли туда свои фишечки и находки, немного оживили формат, добавили музыки и получили вполне современный веселый и увлекательный спектакль".

Команда актеров во главе с режиссером переносит зрителей в сказочный Ктотвиль, где живут добрые и немного наивные ктошки. Жители этого городка, как и мы, ждут Нового года и Рождества, посвящая предпраздничной суете все свое свободное время. Больше всех наступление праздника волнует маленькую Синди Лу. Всем своим детским сердцем девочка желает, чтобы странный и одинокий ктошка Гринч был счастлив. Гринч, конечно же, все равно похитит все подарки и новогодние украшения, но, прочитав трогательное письмо ребенка Санте, быстро раскается в содеянном. Зеленый чудак вернет все на свои места и даже станцует вместе с ктошками по этому случаю.

"Мне эта история нравится тем, что есть антагонист, которого дети воспринимают не как злодея, а как своего знакомого, - продолжил Тимур Корепин. - Это не наши традиционные Баба Яга или Кощей Бессмертный, а совершенно новый сказочный персонаж. Спектакль построен так, чтобы зритель не углублялся в какие-то двойные прочтения и нарочитые смыслы, а просто насладился происходящим, повеселился от души и получил максимальное количество положительных эмоций. Тем более что после спектакля праздник не закончится: малышей ждет веселое представление у елочки, где ребят уже встретят традиционные новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка".

По словам Тимура Корепина, в спектакле много режиссерских задумок, а также находок хореографа и композитора: чего только стоит кульминационная сцена злодеяний Гринча, которая представлена как театр теней, или молодежная дискотека с брейк-данс-батлом, или музыкальные "динь-дон-каверы" в исполнении актерского хора. К слову, в спектакле задействовано много молодых исполнителей. По словам режиссера, он хотел максимально вывести их на сцену, чтобы дать возможность проявить себя. Так, большинство актеров не олицетворяют в этом спектакле определенный персонаж, а своей массовостью и задором передают зрителям праздничное настроение: поют, танцуют, общаются с главными героями и просто наблюдают за происходящим.

"Наш новогодний спектакль станет настоящим подарком могилевчанам и гостям города: он необычный, веселый, увлекательный и интересный, - отметила заместитель директора областного театра кукол Оксана Бобрович. - Однако это не единственный сюрприз, который подготовил коллектив для своих зрителей. Совсем скоро мы пригласим ребят и их родителей на новые репертуарные постановки, которые готовятся к показу в 2022 году. В их числе - спектакль категории 2+ "Вредные советы" Григория Остера. Наши актеры в сказочной форме поиграют с малышами и немного их запутают. Назло папам и мамам, бабушкам и дедушкам они попытаются научить ребят неправильным советам. Но не стоит волноваться, дети все равно сделают все наоборот и станут еще более послушными и прилежными. Для зрителей школьного возраста театр готовит спектакль с философским подтекстом "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха, который заставит серьезно задуматься и поразмышлять как детей, так и их родителей".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
культура Могилев праздник театр
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Несоблюдение порядка приема наличных преобладает среди нарушений в сфере такси Минской области
Фото из архива Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 21 декабря
Фото из архива Огни главной новогодней елки Витебска зажгутся 23 декабря
Фото из архива Более трети населения Гомельской области привиты от гриппа
Фото из архива Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области
Фото из архива Лесхозы Брестской области начали продажу живых елей
Главное
Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье
Более 66% белорусов не видят проблем, требующих срочного решения со стороны органов власти
Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!
Топ-новости
Лукашенко: сотрудники КГБ решительно противостоят современным вызовам и угрозам безопасности страны
Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД
Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Червяков: успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета
В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе
В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси
Каранкевич: объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 2024 года
Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью
Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года
Для беженцев в ТЛЦ создан достаточный запас продовольствия и необходимых вещей
Крепкие морозы, оттепель и снова похолодание: синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет в БЕЛТА 21 декабря
Эксперт о соцопросе: полученная информация должна стать основой работы с населением
Щекин: признания Эмиля Чечко - это политический выстрел в остатки сознания коллективного Запада
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об оказании психологической помощи
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.