"Гринч - похищение Нового года": сказочную премьеру представил Могилевский областной театр кукол

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной театр кукол представил в канун зимних праздников сказочную премьеру: зрители увидели спектакль "Гринч - похищение Нового года", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Идея постановки "Гринча" родилась не спонтанно, а в силу веяний современности, - отметил режиссер спектакля Тимур Корепин. - Сама история написана американским детским писателем Доктором Сьюзом достаточно давно, однако ее популярность не утихает до сих пор. Мы видели творческую трансформацию этого произведения и в фильме с участием Джима Керри, и в мультипликационной версии 2018 года. Уверен, что сказка о том, как самое холодное сердце может растопить искренность и доброта, актуальна во все времена. Мы также пересмотрели эту историю, внесли туда свои фишечки и находки, немного оживили формат, добавили музыки и получили вполне современный веселый и увлекательный спектакль".

Команда актеров во главе с режиссером переносит зрителей в сказочный Ктотвиль, где живут добрые и немного наивные ктошки. Жители этого городка, как и мы, ждут Нового года и Рождества, посвящая предпраздничной суете все свое свободное время. Больше всех наступление праздника волнует маленькую Синди Лу. Всем своим детским сердцем девочка желает, чтобы странный и одинокий ктошка Гринч был счастлив. Гринч, конечно же, все равно похитит все подарки и новогодние украшения, но, прочитав трогательное письмо ребенка Санте, быстро раскается в содеянном. Зеленый чудак вернет все на свои места и даже станцует вместе с ктошками по этому случаю.

"Мне эта история нравится тем, что есть антагонист, которого дети воспринимают не как злодея, а как своего знакомого, - продолжил Тимур Корепин. - Это не наши традиционные Баба Яга или Кощей Бессмертный, а совершенно новый сказочный персонаж. Спектакль построен так, чтобы зритель не углублялся в какие-то двойные прочтения и нарочитые смыслы, а просто насладился происходящим, повеселился от души и получил максимальное количество положительных эмоций. Тем более что после спектакля праздник не закончится: малышей ждет веселое представление у елочки, где ребят уже встретят традиционные новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка".

По словам Тимура Корепина, в спектакле много режиссерских задумок, а также находок хореографа и композитора: чего только стоит кульминационная сцена злодеяний Гринча, которая представлена как театр теней, или молодежная дискотека с брейк-данс-батлом, или музыкальные "динь-дон-каверы" в исполнении актерского хора. К слову, в спектакле задействовано много молодых исполнителей. По словам режиссера, он хотел максимально вывести их на сцену, чтобы дать возможность проявить себя. Так, большинство актеров не олицетворяют в этом спектакле определенный персонаж, а своей массовостью и задором передают зрителям праздничное настроение: поют, танцуют, общаются с главными героями и просто наблюдают за происходящим.

"Наш новогодний спектакль станет настоящим подарком могилевчанам и гостям города: он необычный, веселый, увлекательный и интересный, - отметила заместитель директора областного театра кукол Оксана Бобрович. - Однако это не единственный сюрприз, который подготовил коллектив для своих зрителей. Совсем скоро мы пригласим ребят и их родителей на новые репертуарные постановки, которые готовятся к показу в 2022 году. В их числе - спектакль категории 2+ "Вредные советы" Григория Остера. Наши актеры в сказочной форме поиграют с малышами и немного их запутают. Назло папам и мамам, бабушкам и дедушкам они попытаются научить ребят неправильным советам. Но не стоит волноваться, дети все равно сделают все наоборот и станут еще более послушными и прилежными. Для зрителей школьного возраста театр готовит спектакль с философским подтекстом "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха, который заставит серьезно задуматься и поразмышлять как детей, так и их родителей".-0-