Гродненец вырастил тыкву весом более 400 кг

29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненец на даче вырастил тыкву весом более 400 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Гавранин из Гродно выращиванием гигантских тыкв увлекся несколько лет назад. В этом году он вырастил плод весом свыше 400 кг. Впрочем, это не предел: тыква продолжает расти.

Расчет веса делался по специальным таблицам. Ведь, чтобы взвесить тыкву, необходим подъемный кран.

"Секрета никакого нет. Главное - уход. Тыква требовательна к почве, питательным веществам, поливу. Чтобы она нормально росла и развивалась, ее необходимо вовремя переворачивать", - рассказывает Сергей Гавранин. Чтобы вырасти, гиганту необходимо и немало места. Плети тыквы раскинулись своеобразным треугольником, одна из сторон которого достигает 7 м. Сейчас тыква закрыта от солнечного света специальными зонтиками, чтобы не пересыхала.

Тыквы-гиганты в последние годы стали достопримечательностью дачного поселка. Однажды на экскурсию сюда приводили гостей из Германии. Хотя поначалу некоторые соседи думали, что мужчина их разыгрывает и просто положил на грядках раскрашенный камень.

Для Сергея Гавранина это не первый рекорд. В прошлом году он вырастил тыкву весом более 450 кг. Тогда ее выкупил один и агротуристических комплексов под Гродно. По вкусовым качествам она не отличалась от обычных тыкв.

Что делать с плодом в этом году, Сергей пока не решил. Гродно вскоре отметит День города, возможно, гигант станет одним из экспонатов на празднике.

Сейчас же мужчина продумывает, как побить рекорд. Самая большая известная в мире тыква весила более 1 т. Сергей Гавранин убежден, что и в белорусском климате можно вырастить подобного гиганта. Главное - правильный подход.-0-

Фото Леонида Щеглова