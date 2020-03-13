Гродненская беговая лига открывает третий сезон: проект объединил самые интересные старты

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская беговая лига, объединившая самые интересные и популярные старты региона, открывает третий сезон. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Проект включает семь соревнований, проходящих в различных локациях. Первое из них - "Гродненская весна" - состоится на центральной арене спортивного комплекса "Неман" уже 14 марта. Также в календаре - международный марафон дружбы Гродно - Друскининкай, трейл на Августовском канале, новогодний мини-марафон, забег "Гродненская ночная десятка" по пересеченной местности горнолыжного комплекса и два забега в центре Гродно.

"Самое главное, что популярность как самих состязаний, так и в целом беговой лиги растет. В первом сезоне ее участниками стали около 700 человек, в прошлом году лига объединила почти 1 тыс. любителей бега. Надеемся, положительная тенденция сохранится и в этом году", - отметил Олег Андрейчик. Он обратил внимание на то, что участниками Гродненской беговой лиги за два года стали граждане более 20 стран.

"Забег - отличная возможность познакомиться с городом и регионом. Во всем мире растет популярность так называемого бегового туризма, таким образом и мы повышаем туристическую привлекательность области", - отметил Олег Андрейчик.

Поучаствовать в забегах могут все желающие. Лига объединяет как профессионалов, так и любителей. Победители определяются не только в общем зачете, но и в разных возрастных группах, а также в командном первенстве.

У каждого из забегов есть своя символика и уникальная медаль. Кроме того, в этом сезоне тем, кто поучаствовал по всех стартах Гродненской беговой лиги, на финише сезона вручат специальную золотую майку и дизайнерскую медаль.

На старт "Гродненской весны" выйдут свыше 100 любителей бега. Они посоревнуются в 6-минутном, 12-минутном и часовом беге.-0-