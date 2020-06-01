Гродненская беговая лига возобновит сезон в августе

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В августе после вынужденного перерыва возобновятся соревнования Гродненской беговой лиги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

На 8 августа запланирован пробег "Гродненская ночная десятка" по пересеченной местности горнолыжного комплекса. Особенность его в том, что проводится он после захода солнца. На выбор в зависимости от уровня подготовки спортсменов три дистанции - 3,3 км, 6,6 км и 9,999 км.

"Августовский трейл" приглашает любителей бега 22 августа. Пробег в районе Августовского канала организуется во второй раз. Участники могут проверить свои силы на нескольких дистанциях. В том числе во время ультрамарафона на 50 км. Трасса проложена по самым живописным местам в районе уникального гидротехнического сооружения. Также можно будет посоревноваться на дистанциях 21 км и 8 км. Регистрация на пробеги уже началась.

"Многие любители бега соскучились по соревнованиям, часто поступали обращения о возобновлении. Мероприятия пройдут в особом режиме: дистанцирование участников на регистрации, применение антисептиков и дезинфицирующих веществ, усиленный медицинский контроль, масочный режим для судей и организаторов. В центре внимания прежде всего вопросы здоровья и безопасности", - отметил Олег Андрейчик.

Он обратил внимание, что возможны изменения в регламенте. Например, разграничение стартовых потоков на группы в зависимости от уровня подготовки. Драйв же и соревновательный дух на дистанции будут сохранены.

Гродненская беговая лига, объединившая самые интересные и популярные старты региона, проводится третий год кряду. Проект включает сразу несколько соревнований, проходящих в различных локациях. Поучаствовать в забегах могут все желающие. Лига объединяет как профессионалов, так и любителей. Победители определяются не только в общем зачете, но и в разных возрастных группах, а также в командном первенстве.

У каждого из забегов есть своя символика и уникальная медаль. В этом сезоне эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в проведение соревнований. В частности, был отменен трансграничный марафон Гродно-Друскининкай, запланированный на 12 июля. Намеченные на конец мая легкоатлетические соревнования "Гарадзенская вандроўка" перенесены на осень.-0-