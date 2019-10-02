Гродненская и Волынская области подпишут на Форуме регионов соглашение о сотрудничестве

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Волынской областью на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире 3-4 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете экономики Гродненского облисполкома.

Соглашение между Гродненским облисполкомом и администрацией Волынской области предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Документ позволит развивать взаимовыгодные контакты на различных уровнях, укрепит межрегиональные связи, поспособствует организации деловых визитов.

Во время мероприятий форума будет представлен экономический и торговый потенциал Гродненского региона. В состав делегации вошли представители ведущих предприятий мясо-молочной отрасли, производителей сельскохозяйственной техники, а также администрации свободной экономической зоны СЭЗ "Гродноинвест". Делегация Гродненской области примет участие в работе 8-го заседания белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.

Украина - один из основных торговых партнеров Гродненской области. На ее долю приходится около 10% товарооборота региона и около 9% объемов экспорта. Отношения в экономической сфере развиваются динамично. В 2018 году объем внешней торговли товарами Гродненской области с Украиной составил $316 млн (темп роста 153% по сравнению с 2017 годом). За январь-июль 2019 года объем внешней торговли составил более $220 млн (темп роста к аналогичному периоду прошлого года более 120%). Среди основных видов товаров, поставляемых на украинский рынок предприятиями региона, - минеральные удобрения, плиты МДФ И ДСП, чулочно-носочные изделия, бумага и картон, стекловолокно и широкий ассортимент пищевой продукции мясо-молочной отрасли.-0-