Гродненская область активизирует сотрудничество с республиками Тыва и Коми

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область планирует активнее наращивать сотрудничество с регионами России, в частности с республиками Тыва и Коми. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в облисполкоме в формате видеоконференции прошло заседание белорусской стороны рабочих групп по сотрудничеству с Республикой Коми и Республикой Тыва РФ. Гродненский облисполком возглавляет эти группы. Также участвовали в заседании представители дипломатических кругов, заинтересованных министерств, которые обеспечивают экспорт в эти регионы.

"Основные экспортируемые товары - продукция сельского хозяйства, переработки. Также поставляется в эти регионы сельскохозяйственная, коммунальная техника, продукция металлообработки", - отметил Виталий Невера. При этом, подчеркнул он, необходимо наращивать объемы поставок, развивать сотрудничество в различных направлениях, в том числе в культуре, образовании.

Виталий Невера отметил: сегодня рассматривались ближайшие перспективы. Активизации контактов поспособствуют и личные встречи, подобные заседания в очном формате. Например, летом планируется визит белорусских бизнес-кругов в Республику Тыва, встречи B2B, подписание документов.-0-