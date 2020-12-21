Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали соглашение о побратимских связях

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Церемония подписания прошла сегодня онлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и исполняющий обязанности председателя Народного правительства провинции Хайнань Фэн Фэй. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в экономической, торговой и других сферах.

"Гродненская область на протяжении многих лет демонстрируют открытость своей экономики. У нас налажены торгово-экономические отношения с 120 странами. Китай - наш стратегический партнер, и сотрудничество необходимо развивать во всех сферах", - отметил Владимир Караник. За 10 месяцев 2020 года регион экспортировал в Китай товаров на более чем $160 млн. Среди основных позиций - продукты питания белорусского производства, а также продукция сферы нефтепереработки. Взаимовыгодным может стать сотрудничество в сфере высоких технологий, производства электротехники.

"Прорабатываются и более глобальные, амбициозные проекты. В частности, строительство логистического центра на базе гродненского аэропорта, открытие прямого авиасообщения между Гродно и провинций Хайнань. Это позволит, во-первых, более активно развивать туризм, взаимодействие в гуманитарной сфере, во-вторых, поспособствует взаимным поставкам продукции", - обратил внимание Владимир Караник. Он подчеркнул, что логистический центр в перспективе сможет стать транспортным хабом и воротами для продвижения китайских товаров не только в Беларусь, но и в близлежащие страны ЕС.

Планируется более плотно сотрудничать в научно-технической сфере, в образовании и культуре. В центре внимания также вопросы туризма: и Гродненской области, и провинции Хайнань есть что предложить гостям. Этот год также показал актуальность взаимодействия в медицинской сфере.

Установление побратимских связей поспособствует развитию сотрудничества между городами Гродненской области и провинции Хайнань. В стадии проработки соглашения между Лидой и городом Санья, Островцом и городом Цюнхай. Побратимом станут административные центры регионов - Гродно и Хайкоу.-0-